Mladi z izbiro 0,0 narekujejo novo, trezno dobo

V nadaljevanju preberite:

V raziskavi je sodelovalo skoraj 12.000 mladih, za katere se je pokazalo, da več kot tretjina vprašanih predstavnikov generacije Z čuti pritisk, da bi »v določenih družbenih situacijah« preprosto morali piti alkohol. Vsak peti oziroma 21 odstotkov jih je doživelo zasmehovanje in zabavljanje, kadar so izbrali pijačo z manj ali brez alkohola. Zato so takšne pijače naročali in uživali le na skrivaj, so zaupali izvajalcem raziskave.

Pod največjim pritiskom, kar zadeva uživanje alkohola, so moški predstavniki generacije Z, ki »najpogosteje mislijo, da bi bila izbira brezalkoholne pijače v družbi slabo sprejeta«. Kar 38 odstotkov jih pravi, da bi bili pripravljeni piti pijače z manj ali brez alkohola, vendar le, če bi to počeli tudi njihovi prijatelji. Kadar pa pripadniki generacije Z le izberejo pijačo z manj ali brez alkohola, jih je najmanj tretjina prepričanih, da morajo pojasniti izbiro pijače, zaradi česar se počutijo izključene.

Tako se dogaja, da kar dobra polovica anketirancev kljub nameri, da ne bodo pili alkohola, na koncu vendarle naroči alkoholno pijačo. Vse to zaradi posledic družbenega pritiska, je povedal antropolog in nas obenem potolažil z ugotovitvijo, da »smo kot družba v zgodnjih fazah sprejemanja brezalkoholnih alternativ in da to postaja nova normalnost«. Z drugimi besedami: več ljudi se počuti varno v svojem uravnoteženem življenjskem slogu ne glede na to, kaj si drugi mislijo o njih, in veliko ljudi občuduje tiste, ki so trezni ali se odločijo za zmerno pitje. Zgodnji znaki z vodilnih trgov brezalkoholnega piva kažejo na začetek nove, trezne dobe.