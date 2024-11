Zdravstveni minister končal za zapahi

Agenti nacionalnega policijskega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) so danes zgodaj zjutraj potrkali na vrata ministra za zdravje Vilija Beroša (HDZ) z nalogi za aretacijo in preiskavo.

Ob 7.10 so mu sporočili, da je aretiran. Kot je pozneje v kratkem sporočilu potrdil Uskok, je bil Beroš prijet v okviru »aretacij in izvajanja nujnih dokaznih dejanj«, ki so »rezultat preiskav, ki jih je predhodno izvedel Uskok«.

Po prvih informacijah so zaradi preplačanih nabav operacijskih mikroskopov za nevrokirurgijo in dajanja podkupnin poleg Beroša aretirali še predstojnika klinike za nevrokirurgijo Kliničnega bolnišničnega centra Sester usmiljenk Krešimirja Rotima in dobavitelja medicinske opreme Saša Pozderja.

Uskok jih obtožuje zločinskega združevanja, prejemanja in dajanja podkupnin ter trgovanja z vplivom. Pokazalo se je, da Uskok ministra Beroša, ki ga je premier Andrej Plenković že odstavil, ne obtožuje prejemanja podkupnin, temveč trgovanja z vplivom, morda tudi pripadnosti zločinski združbi.

Premier Andrej Plenković je po aretaciji odstavil Vilija Beroša. Po akciji Uskoka so prišli na dan izsledki preiskave evropskega tožilstva. Minister pod preiskavo zaradi domnevne pripadnosti zločinski združbi.

Tudi evropska preiskava

Vendar se je že okoli desetih zjutraj znova zapletlo. Pokazalo se je, da preiskavo o tem primeru, vendar bistveno širšo, vodi tudi urad evropskega javnega tožilca (Eppo), ki je sporočil, da so uvedli preiskavo proti osmim fizičnim osebam, vključno z ministrom za zdravje in odgovornimi osebami dveh zagrebških bolnišnic ter dvema pravnima osebama.

Glavna razlika v primerjavi s preiskavo Uskoka je v tem, da Eppo vključuje »nove« organizatorje zločinske združbe in kot glavnega akterja označuje Hrvoja Petrača. Preiskava vključuje tudi njegova sinova ter direktorja zagrebške klinike za otroške bolezni na Klajićevi ulici Gorana Roića ter zaposlenega na področnem uradu Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje Toma Pavića. Poleg tega, za razliko od Uskoka, po neuradnih informacijah obtožujejo tudi ministra Vilija Beroša, da je prejel podkupnino v višini 25.000 evrov za vsako od treh bolnišnic, ki so kupile sporne naprave po »močno« preplačanih cenah.

Kot navaja Eppo, se je vse dogajalo od leta 2022 do danes, pri čemer je Hrvoje Petrač, Eppo ni navajal identitet, »kot vodja zločinske združbe povezal v skupno delovanje štiri druge člane zločinske združbe, z namenom pridobivanja neupravičene premoženjske koristi za dve trgovski družbi, v katerih so bili osumljenci odgovorne osebe in dejanski vodje poslovanja«.

»Namen njihovega kriminalnega delovanja je bil zagotoviti, da bo ena od teh trgovskih družb izbrana za prodajo medicinskih robotskih naprav bolnišnicam na območju Hrvaške, kar so dosegali z dajanjem in obljubo denarnih nagrad relevantnim deležnikom sistema javnega zdravstva v zameno za zagotavljanje financiranja nabav teh naprav po neupravičeno zvišanih cenah ...«, je v sporočilu Eppo opisal, kako so osumljenci v najmanj štirih primerih izvedli dejanja za zagotavljanje umestitve medicinskih robotskih naprav osumljene trgovske družbe.

4,85 mio € je vreden projekt Nabava sistema za robotsko kirurgijo, ki ga v celoti financira EU

V Splitu niso sprejeli podkupnine

»V primeru KBC Split nabava v okviru projekta Nabava sistema za robotsko kirurgijo, ocenjene vrednosti 4.850.000 evrov in v celoti financiranega iz proračuna EU, ni bila dodeljena osumljeni trgovski družbi kljub podkupnini, ponujeni odgovorni osebi v okviru te bolnišnice, in dejstvu, da je bila ministru za zdravje obljubljena denarna nagrada v zameno za ugoditev osumljeni trgovski družbi. Glede na to, da je odgovorna oseba v okviru bolnišnice zavrnila ponujeno podkupnino, v navedenem primeru ni bilo pridobitve neupravičene premoženjske koristi na škodo proračuna EU.

V preostalih treh primerih gre za nabavo operacijskih mikroskopov za potrebe KBC Osijek, Klinike za otroške bolezni Zagreb in KBC Sestre usmiljenke. V vseh treh primerih obstaja utemeljen sum, da je minister za zdravje v zameno za prejeto podkupnino izdajal dovoljenja za nabavo teh operacijskih mikroskopov po neupravičeno zvišanih cenah ter zagotovil sredstva za financiranje javnega naročila. Po drugi strani so odgovorne osebe navedenih bolnišničnih ustanov v Zagrebu v zameno za prejeto podkupnino pripravljale dokumentacijo o nabavi skladno s tehničnimi specifikacijami izdelkov, ki jih je na območju Republike Hrvaške distribuiralo le osumljeno trgovsko podjetje.

Ker je bil edini ponudnik v takih postopkih javnega naročila osumljeno trgovsko podjetje, so bili operacijski mikroskopi kupljeni po ceni, ki je bila neupravičeno zvišana za 619.582,64 evra, na škodo državnega proračuna RH,« je povzetek objavil Eppo.

Z namenom prikrivanja sledi pridobivanja neupravičene premoženjske koristi so člani kriminalne združbe v imenu drugega osumljenega podjetja izdajali račune z neverodostojno vsebino, da bi ustvarili vtis, da je neupravičena premoženjska korist upravičeno in zakonito nakazana na račun osumljenega trgovskega podjetja.