Že tretjo zimo bodo preživeli v zabojnikih

Prebivalci Banije oziroma Siško-moslavške županije, ki jo je 29. decembra 2020 stresel močen potres in povzročil milijonsko materialno škodo, bodo – vsaj večina – tudi tretjo zimo preživeli v zabojnikih. Prebivalci so jezni, obnova, ki se je začela, se vleče, večina podrtij pa še čaka na obnovo ali novogradnjo. Številne je spravila v slabo voljo še informacija, da ima kar nekaj podjetij, ki so dobila državni denar za obnovo, blokirane račune. Močno so se razplamtele tudi politične strasti in obtoževanja, kdo je kriv za zamudo.