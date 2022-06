06.50 Zelenski: Bitka za Severodoneck povzroča strašljiv davek za Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da intenzivna bitka za Severodoneck povzroča »strašljiv« davek za Ukrajino, njegove besede povzema Guardian. »Človeški stroški te bitke so za nas zelo visoki. To je preprosto grozljivo. Bitka za Donbas bo v vojaški zgodovini nedvomno ostala v spominu kot ena najbolj nasilnih bitk v Evropi,« je dejal v včerajšnjem nagovoru.

Po besedah ​​guvernerja regije Lugansk Sergeja Gajdaja so bili uničeni vsi trije mostovi, ki vodijo do mesta Severodoneck na vzhodu. V zadnjem javljanju je Gajdaj dejal, da Rusija mesta ni »popolnoma zajela« in da je »del mesta« pod ukrajinskim nadzorom. Rusko topništvo je udarilo po industrijski coni, kjer se je v mestu na vzhodu Ukrajine skrivalo 500 civilistov, je dodal Gajgaj. Ruske sile so po besedah ​​guvernerja regije Lugansk uničile vse zadnje poti iz Severodonecka, saj so uničile vse tri mostove, ki vodijo do tega mesta na vzhodu. Ukrajinske enote v mestu se morajo »predati ali umreti«, pa je opozoril voditelj separatistov v samooklicani republiki v Donecku, ki ga podpira Rusija.

06.45 Blizu Buče odkrili še sedem trupel

Ukrajinske oblasti so sporočile, da so odkrile novo množično grobišče civilistov v bližini Buče v regiji Kijev, navaja Guardian. Preiskovalci so iz improviziranih grobov v gozdu zunaj vasi Vorzel, manj kot deset kilometrov od Buče, prizorišča prejšnjih domnevnih ruskih grozodejstev, izkopali sedem trupel. Vodja policije v regiji Kijev Andrij Njebitov je dejal: »To je še en sadistični zločin ruske vojske.«

06.35 Na vlado novo odprto pismo glede politike do Ukrajine

Na premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon je naslovljeno novo odprto pismo glede politike do Ukrajine, ki ga je podpisalo več znanih osebnosti, med njimi bivši premier in več nekdanjih ministrov. Opozarjajo, da bo mir v Ukrajini mogoče doseči le z lojalno in odločno podporo ukrajinski obrambi, ne pa »münchenskemu« popuščanju.

Prvi podpisnik je znani politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič, sicer pa so med njimi glede na različico, ki jo je prejela STA, tudi bivši premier in zunanji minister Miro Cerar, nekdanja predsednika državnega zbora Pavle Gantar in Gregor Virant ter nekdanji ministri Gregor Golobič, Roman Jakič, Janez Kopač, Rajko Pirnat, Janez Šušteršič in Žiga Turk. Med znanimi podpisniki te pobude sta tudi pravnika Matej Avbelj in Samo Bardutzky, pa tudi novinarji Branko Soban, Dejan Steinbuch in Bojan Brezigar. Podpisali so ga tudi zgodovinarka Tamara Griesser Pečar, teologa Ivan Štuhec in Janez Juhant ter številni drugi. Pismo v osmih točkah izpostavlja, da se ne sme »izgubiti izpred oči« dogajanja v Ukrajini, ki se že četrti mesec sooča z brutalno rusko agresijo. Čeprav v slovenski in evropski javnosti vlada široko soglasje o nesprejemljivosti ruskega napada na suvereno državo Ukrajino, pa se skupne želje po prekinitvi nasilja in miru ne sme uresničevati brez Ukrajincev, »ki jim je bil mir samovoljno in surovo odvzet«.

»Če naj bo mir res trajen in trden, mora v sebi nositi vsaj osnovne poteze pravičnosti. V nasprotnem primeru se bo slej ko prej izkazalo, da gre le za premor pred novim napadom ali celo za mir, kakršen vlada na pokopališčih,« so zapisali.

05.00 V Milanu ukrajinski oblikovalci prikazujejo kulturno dediščino lastne države

Ob robu milanskega pohištvenega sejma se letos predstavljajo tudi ukrajinski oblikovalci. Tokrat so v ospredje postavili promocijo kulturne dediščine Ukrajine, ki jo trenutno pretresa vojna, njeno dediščino pa ogroža tudi ruska vojska.

»To ni samo vojna med Ukrajino in Rusijo, zadeva ves svet. To je vojna med demokracijo in imperializmom,« je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala ukrajinska oblikovalka, 39-letna Viktorija Jakuša. Za njeno sodobno minimalistično pohištvo je značilna črna barva, ki je tudi barva temne, rodovitne ukrajinske zemlje. Njena blagovna znamka Faina je sicer nastala leta 2014 v času majdanske, prozahodne revolucije v Ukrajini. Del izkupička od prodaje Faine, njene stvaritve prodajajo v 42 državah, vključno z ZDA, Francijo in Veliko Britanijo, podari muzejem in drugim kulturnim ustanovam v Ukrajini