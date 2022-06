08.15 Napad na stanovanjsko stavbo v Mikolajevu

Najmanj trije ljudje so bili ubiti, pet pa jih je bilo ranjenih v ruskem raketnem napadu na stanovanjsko stavbo v mestu Mikolajev na jugu Ukrajine v sredo, so sporočile lokalne oblasti, ki so začele reševalne akcije za preživele, poročanje Reutersa povzema Guardian. Župan Oleksandr Senkevič je dejal, da je mesto zadelo osem raket, in pozval prebivalce, naj se evakuirajo. Povedal je, da je stavbo zadela ruska križarska raketa X-55. Fotografije s kraja dogodka kažejo, da se dim vije iz štirinadstropne stavbe, katere zgornje nadstropje je delno uničeno.

06.44 Zelenski Putina obtožil, da je terorist, in pozval k izključitvi Rusije iz ZN

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek obtožil ruskega voditelja Vladimirja Putina, da je postal »terorist«, ki vodi »teroristično državo«, in pozval k izključitvi Rusije iz Združenih narodov. V virtualnem nagovoru varnostnemu svetu ZN je Zelenski pozval ZN, naj ustanovijo mednarodno sodišče, ki bo preiskalo »dejanja ruskih okupatorjev na ukrajinskem ozemlju« in zahtevalo odgovornost države, njegove besede povzema Guardian. Zelenski je dejal, da so potrebni nujni ukrepi, »da bi Rusija zaustavila ubijanje«, in opozoril, da se bo v nasprotnem primeru ruska »teroristična dejavnost« razširila na druge države, pri čemer bo izpostavil baltske države in Poljsko.

Ukrajinski predsednik je tudi pozval Združene narode, naj obiščejo kraj raketnega napada na nakupovalno središče v mestu Kremenčuk. »Predlagam, da Združeni narodi pošljejo bodisi posebnega predstavnika bodisi generalnega sekretarja ... da bi ZN neodvisno odkrili informacije in ugotovili, da je to res bil ruski raketni napad,« je dejal o ponedeljkovem napadu, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 20 ljudi, še 36 je pogrešanih.

00.30 Osrednji dan vrha Nata o Ukrajini ter Švedski in Finski

Voditelji članic zveze Nato bodo danes na vrhu v Madridu začeli tudi bolj vsebinske razprave. Dopoldne bodo govorili o nadaljnji pomoči Ukrajini ob spopadanju z rusko agresijo. Obenem bodo Švedsko in Finsko povabili k članstvu v zavezništvu. Potem ko se je zasedanje voditeljev, med njimi slovenskega premiera Roberta Goloba, v torek zvečer začelo s slavnostno večerjo, je danes na programu glavni del vrha. Dopoldne bodo razpravljali o nadaljnji pomoči Ukrajini, ki se že več kot štiri mesece sooča z rusko agresijo. Prek videokonference jih bo nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Voditelji bodo v Madridu po pričakovanjih potrdili paket celovite pomoči Ukrajini, je že pred zasedanjem napovedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. V luči ruske agresije na Ukrajino pa Nato krepi tudi svojo obrambno in odvračalno držo, predvsem na svojem vzhodnem krilu. Tako bo število sil za hitro odzivanje zavezništvo povečalo na več kot 300.000. Dopoldne bodo voditelji obravnavali še proračunske izdatke za obrambo in strateški koncept zavezništva. Popoldne pa bo namenjeno vprašanju širitve na Švedsko in Finsko, ki ju bodo voditelji predvidoma povabili k članstvu v zavezništvu.