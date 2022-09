Zelenski se je zahvalil Zahodu za obsodbo namere o referendumih

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski se je v torek zahvalil zahodnim državam, ker so obsodile namero o organizaciji referendumov o priključitvi k Rusiji v ukrajinskih separatističnih regijah. Dejal je, da napoved referendumov ne spreminja stališča Kijeva.

»Zahvaljujem se vsem prijateljem in partnerjem Ukrajine za njihovo številno in ostro obsodbo namere Rusije, da organizira še več navideznih referendumov,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Zelenski v večernem nagovoru na družbenih omrežjih.

Ruski mediji in lokalni proruski predstavniki v Ukrajini so v torek napovedali, da bodo na zasedenih ozemljih v regijah Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje na vzhodu in jugu Ukrajine predvidoma med 23. in 27. septembrom potekali referendumi o priključitvi teh ozemelj k Rusiji. Namero so nemudoma ostro obsodili številni zahodni voditelji.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je predlagane referendume označil za »parodijo«, medtem ko so ZDA dejale, da »ne bodo nikoli priznale« ruske priključitve ukrajinskega ozemlja, poroča BBC.

Zelenski je dejal, da napoved v ničemer ne spreminja stališča Kijeva. »Ohranimo enotnost, zaščitimo Ukrajino, osvobodimo domovino ter ne pokažimo šibkosti,« je dejal.

Referendume so napovedovali že nekaj časa, očitno pa so se proruski predstavniki odločili, da njihovo organizacijo v luči nedavnega napredovanja ukrajinskih sil na vzhodu Ukrajine pospešijo.

Gre za glasovanja po vzoru referenduma o priključitvi Krima k Rusiji leta 2014, katerega veljavnosti niti Ukrajina niti Zahod nista priznala.