Zelenski: Severodoneck in Lisičansk sta mrtvi mesti

07.15 Predsednik Evropskega sveta v Varnostnem svetu ostro nad Rusijo zaradi prehranske krize

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v ponedeljek v Varnostnem svetu ZN v New Yorku Rusijo obtožil, da povzroča globalno krizo hrane s tem, ko blokira izvoz ukrajinskega žita, zaradi česar je potem ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija odkorakal iz dvorane. Nebenzija ni imel pravega odgovora na neposredno obtožbo Michela, da je bil osebno v Ukrajini in se je na lastne oči prepričal v resničnost tega, kar govori. Kot je dejal, je videl na milijone ton žita v kontejnerjih in na ladjah v pristanišču Odesa, ki so ga blokirale ruske vojaške ladje. »Ruske vojaške ladje v Črnem morju, ruski napadi na transportno infrastrukturo in skladišča žita, njeni tanki, bombe in mine preprečujejo Ukrajini izvoz, sejanje in žetje,« je dejal Michel in dodal, da to viša cene hrane, potiska ljudi v revščino in destabilizira svetovne regije. »Samo Rusija je odgovorna za to pretečo prehransko krizo,« je dejal.

Rusija ne le, da blokira ukrajinsko proizvodnjo in izvoz hrane, ampak po Michelovih besedah tudi krade in strahopetno obtožuje druge. »Čista propaganda,« je dejal. Za Nebenzijo je bilo vse to preveč in se je dvignil ter odkorakal iz dvorane Varnostnega sveta. Njegov namestnik Dimitrij Poljanski je potem kasneje tvital, da je bil Michel zelo nevljuden. Zasedanje Varnostnega sveta je bilo sicer sklicano z namenom obravnave spolnega nasilja Rusov v Ukrajini, vendar pa so se problemi s hrano izkazali za bolj pereče za svet.

07.01 Zelenski: Ruske sile v Severodonecku v številčni prednosti, boji se nadaljujejo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je priznal, da so imele ruske sile številčno prednost v bitki za vzhodno mesto Severodoneck, vendar je vztrajal, da imajo ukrajinske sile »vse možnosti« za upor, njegove besede povzema Guardian. »Naši junaki ne odstopajo od položajev v Severodonecku. V mestu se nadaljujejo hudi ulični boji,« je dejal v svojem zadnjem nagovoru in dodal, da »ukrajinski Donbas stoji močan«. Zelenski je ob tem sicer dejal, da sta Severodoneck in njegovo sestrsko mesto Lisičansk »danes mrtvi mesti«.

Tuji prostovoljci, ki se borijo za Ukrajino, v Severodonecku. FOTO: Serhii Nuzhnenko/Reuters

Ukrajinski predsednik je tudi dejal, da verjame, da nameravajo ruske čete zavzeti mesto Zaporožje, veliko industrijsko središče na jugovzhodu države, kar bi njeni vojski omogočilo napredovanje bližje osrednjim območjem. »Več jih je, močnejši so, a imamo vse možnosti, da se borimo v tej smeri,« je dejal. Včeraj pa je tudi župan tega mesta Oleksandr Striuk dejal, da »se situacija spreminja vsako uro, obenem pa je dovolj sil in sredstev za odbijanje napadov. Imamo upanje, verjamemo v naše oborožene sile«.

00.30 Na obisku v Sloveniji podpredsednica ukrajinskega parlamenta

Na obisku v Sloveniji bo danes podpredsednica ukrajinskega parlamenta Olena Kondratiuk, ki bo obiskala državni zbor in državni svet, se sestala z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, sprejel pa jo bo tudi predsednik republike Borut Pahor. V Slovenijo prihaja kot posebna odposlanka ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Kot napovedujejo na zunanjem ministrstvu, je namen njenega obiska v Sloveniji seznanitev s stališči Ukrajine glede njene prošnje za članstvo v Evropski uniji.

V EU sicer podpirajo vključevanje Ukrajine v povezavo, a hkrati opozarjajo tudi, da bližnjic ne more biti in da bo ta proces še dolgotrajen. Prav tako naj bi Kondratiukova slovenske sogovornike seznanila z aktualnim dogajanjem v Ukrajini, ki se sooča z rusko agresijo. Predvsem na vzhodu države se v zadnjem času soočajo s silovito ofenzivo ruskih sil. Najprej bo ukrajinska gostja obiskala zunanje ministrstvo, kjer bosta nato z ministrico Fajon imeli tudi skupno novinarsko konferenco.