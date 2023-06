Želja po svobodi in ljubezni do življenja

V nadaljevanju preberite:

»Lepota služenja v pehoti je sposobnost, da se človek dejansko nauči strpnosti. Na najnižji ravni, ko gre le še za golo preživetje, je – da bi lahko računal na pomoč vsakogar v svoji bližini, neodvisno od vere ali barve kože – edina logična opcija ignorirati razlike.«

Te besede je zapisal Adam Fenner, narednik ameriške pehote, ki je sodeloval v vojni v Iraku, nato pa tudi v Afganistanu. Potem ko je med spopadi doživljal hude čustvene pretrese, se je odločil napisati knjigo, in to s svojim najboljšim prijateljem, opernim pevcem Lanceom Tauboldom, homoseksualcem, ki je v življenju doživljal podobne drame – a iz drugih razlogov. Roman Na dveh frontah (On Two Fronts) sta napisala skorajda v enem dihu. Iz dveh peres, iz dveh glav in dveh src, pa vendar iz odnosa dveh tako tesno povezanih moških, ki sta vodila vsak svojo vojno.