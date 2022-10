Napad na skupnost LGBT+ je bil samo vprašanje časa

V nadaljevanju preberite:

Dolgoletno ustvarjanje sovražnega okolja, nestrpnost in negativen ali v najboljšem primeru brezbrižen odnos politike do skupnosti LGBT+ na Slovaškem so prejšnji teden prerasli v najokrutnejšo obliko nasilja nad manjšino. V streljanju na gejevski bar Tepláreň v središču Bratislave sta bila ubita dva človeka, še ena oseba je bila ranjena, a je po zadnjih podatkih zunaj smrtne nevarnosti. Za napadom naj bi stal 19-letni Juraj Krajčík, sin politika ene izmed skrajno desnih neparlamentarnih strank, ki je pred strelskim pohodom na družabnih omrežjih delil antisemitsko in homofobno vsebino. Domnevni storilec si je pozneje sodil sam.

Položaj slovaške skupnosti LGBT+ in ozračje, ki je vodilo v zavržen obračun z neheteroseksualno usmerjeno populacijo, sta v pogovoru za Delo osvetlila aktivista iz nevladne organizacije Iniciatíva Inakosť Michaela Dénešová in Andrej Kuruc.