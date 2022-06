V družbi je največji premik naprej med mladimi

V nadaljevanju preberite:

Danes dopoldne bo po ljubljanskih ulicah, dvaindvajsetič po vrsti, krenila povorka Parade ponosa, eden od osrednjih dogodkov istoimenskega festivala, ki tokrat poteka pod geslom Čas je za mavrični glas. »Kot vedno se tudi letos odzivamo na aktualno politično situacijo, ki je letos še toliko bolj intenzivna.

Naše politično sporočilo je odziv na zadnje volitve in apel, ki novi vladi sporoča, da potrebujemo sogovornike, ki bi jim predali informacije in sporočili potrebe, ki jih imamo kot skupnost LGBT+ in so že dolgo jasne in zapisane,« je strnila Katja Štefanec iz društva Parada ponosa.

Zadnji dve leti sta bili »specifično stresni za vse, ki živimo na margini ali ki prihajamo iz manjšinskih kontekstov«, so povedali v društvu. »Prejšnja oblast je dajala prostor in glas nasprotnicam in nasprotnikom pravic LGBT+ ter s tem reproducirala nasilje in negativen družbeni odnos do oseb LGBT+. Ta klima se ni čez noč spremenila, tudi če se je spremenila oblast,« opozarjajo.

Z iniciativo Mavrični glas so pred volitvami poskušali mobilizirati čim več mladih mavričnih volivk in volivcev, da volijo informirano, se vključujejo v politiko in se angažirajo. To želijo početi tudi naprej.