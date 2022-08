V nadaljevanju preberite:

Čeprav je ustavno sodišče prejšnji mesec odpravilo eno od najbolj v oči bijočih diskriminacij LGBT+ oseb in istospolnim parom omogočilo sklepanje zakonskih zvez ter posvajanje otrok, na področju pravic LGBT+ ljudi v Sloveniji zevajo pravne praznine. Transspolne in interspolne osebe še zmeraj ostajajo slepa pega pravne države. Slovenija namreč nima zakona, ki bi urejal pravno priznanje spola in druga relevantna področja pravic in potreb transspolnih oseb, niti nima nikakršne ureditve področja interspolnosti. Ljudi, rojene s telesnimi značilnostmi, ki ne ustrezajo medicinskim ali družbenim normam za žensko ali moško telo, in ljudi, ki svojega spola ne občutijo kot ujemajočega se s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, pri nas še vedno obravnavajo kot bolne.