Življenje z virusom je postalo merilo demokracije

V nadaljevanju preberite:

Teorije zarote se niso razširile samo po zahodnih državah, temveč jih je bilo mogoče slišati tudi v Rusiji in celo na Kitajskem, kjer so na družbenem omrežju objavili peticijo proti morebitnemu sporazumu, ki bi, kot so zatrdili njeni avtorji, omogočil WHO, da bi Kitajski narekovala, kako naj se vede do pandemije in ustvari »globoko državo«.

Pri vsem tem eno od najpomembnejših vprašanj – članstvo Tajvana v WHO ali vsaj vrnitev njegovega statusa opazovalca v tej organizaciji – ni bilo uvrščeno na uradni dnevni red. Otoku je dovoljena udeležba na nekaterih od tehničnih sestankov te organizacije – in to je za zdaj vse.