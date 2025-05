Potreba po kritičnih surovinah narašča, Slovenija zaspala pri raziskavah

V nadaljevanju preberite:

Danes se vse vrti okrog kritičnih surovin, a to ni stvar od včeraj, saj se je začelo že leta 2008 s sprejetjem iniciative za surovine. Že takrat je EU prepoznala veliko odvisnost gospodarstva od uvoza nekaterih surovin, potem pa se je vse skupaj nadgrajevalo, pravi geolog dr. Gorazd Žibret z Geološkega zavoda Slovenije.

»Današnje stanje ni nekaj novega, samo dodani so aktualni geopolitični dogodki, trgi se zapirajo, uvajajo se carine in izvozne kvote. Evropa se posledično počuti vedno bolj ranljivo in nekaj je potrebno ukreniti za zmanjševanje te ranljivosti,« pravi sogovornik.

Kaj lahko naredi Evropa? Kaj Slovenija? In kako dolg je seznam surovin, od katerih je odvisno evropsko gospodarstvo?