Zmage nad Putinovo Rusijo ni na obzorju

Ker so obletnice priložnost za inventure, analize in napovedi, jih ne manjka tudi zdaj, ko minevata dve leti od začetka ruske agresije proti zahodni sosedi. V ukrajinski vojni je bilo po uradnih podatkih Združenih narodov doslej ubitih vsaj 10.378 civilistov, 19.632 pa jih je bilo ranjenih. O tem, koliko je bilo »onesposobljenih«, kamor družno prištevajo mrtve in ranjene, »uradnih« podatkov ni pričakovati.