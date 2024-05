Zunanja ministrica Tanja Fajon vidi v Gazi »znake genocida«

Zunanja ministrica Tanja Fajon vidi v Gazi, kjer Izrael od oktobra izvaja vojaško operacijo, »znake genocida« in kršitev mednarodnega prava z izkoriščanjem lakote v vojne namene. V pogovoru za televizijo Al Jazeera je menila, da ni bilo storjeno dovolj za končanje vojne v Gazi. Spregovorila je tudi o prizadevanjih Slovenije za priznanje Palestine.

Kar se dogaja v Gazi, z največjim številom žrtev med civilnim prebivalstvom v tako kratkem času vojne, je kršitev mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic, je glede razmer v Gazi v soboto objavljenem pogovoru za katarsko televizijo Al Jazeera dejala Fajon. Enako velja za Rafo na jugu Gaze, kjer se po besedah ministrice dogaja prisilno razseljevanje ter nadaljevanje obsežne vojaške operacije.

Fajon je ob tem izrazila veliko zaskrbljenost, da gre v Gazi za uporabo lakote kot vojnega orožja, kar je popolnoma nesprejemljivo. Ministrica je ob tem obsodila tudi napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, v katerem so bili ubiti civilisti, hkrati pa je tudi opozorila na smrt več kot 35.000 ljudi med sedemmesečno vojno v Gazi, med njimi številnih otrok.

Na vprašanje, ali meni, da Izrael v Gazi izvaja genocid, je Fajon dejala, da »vsekakor vidimo znake genocida«, vendar pa morajo o tem odločati sodišča.

Fajon je poudarila pomen nadaljevanja pogajanj za prekinitev ognja v Gazi in izpustitev talcev, ki so se doslej v egiptovski prestolnici Kairo končala brez preboja. Hkrati pa je treba podpreti reformo palestinskih oblasti v Ramali, da bi lahko nekega dne prevzeli tudi nadzor nad območjem Gaze, kjer ima oblast sedaj Hamas, je menila.

Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta že od začetka poziva mednarodno skupnost in vse akterje k takojšnji prekinitvi ognja, je spomnila ministrica.

Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta že od začetka poziva mednarodno skupnost in vse akterje k takojšnji prekinitvi ognja, je spomnila ministrica. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

Pri tem je bila kritična, da ni bilo storjenega dovolj za končanje vojne v Gazi. »Vemo, kdo ima vpliv v Izraelu, kdo mora narediti največ. Zdaj je bolj kot kdaj koli prej napočil čas za ukrepanje,« je dejala, pri čemer ni izrecno omenila nobene države.

Je pa kot pozitivno ocenila, da so ZDA ustavile pošiljanje vsaj nekaj težkega orožja v Izrael. Pri tem upa, da bodo temu sledile tudi druge države, ki to še vedno počnejo, saj je nesprejemljivo, da se »zahodne bombe ali orožje uporabljajo za ubijanje civilistov in nadaljevanje vojne v Gazi«.

Fajon je spregovorila tudi o slovenskih prizadevanjih za priznanje Palestine. Kot je pojasnila, se je Slovenija odločila, da sproži postopek priznanja v odsotnosti konkretnega mirovnega načrta. Slovenija se je za ta korak odločila iz moralne dolžnosti, kot simbolno dejanje, da bi Palestincem dali upanje. Izrazila je upanje, da bodo temu sledile tudi druge države.

Fajon je v pogovoru obsodila tudi nedavno prepoved delovanja Al Jazeere v Izraelu in pozvala, da se televiziji ponovno dovoli delovanje, saj je po njenem pomembno, da ljudje dobijo verodostojne, uravnotežene informacije iz regije.