Zvezni sodnik v Teksasu prepovedal uporabo tablete za splav

Zvezni sodnik v ameriški zvezni državi Teksas je v petek prepovedal uporabo tablete za splav, ki jo v ZDA običajno uporabljajo za prekinitev nosečnosti. Odločitev, ki bo veljala po celotnih ZDA, naj bi v veljavo stopila v tednu dni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gre za tableto Mifepriston, ki je ena od dveh, ki se v ZDA uporabljata za prekinitev nosečnosti, zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) pa je njeno uporabo dovolila pred dvema desetletjema. Vsako leto jo v ZDA uporabijo v pol milijona primerih.

Sodnik je presodil, da je FDA z izdajo dovoljenja za tableto kršila več pravil. Če bo tableta izgubila dovoljenje za uporabo, to ne bo veljalo le za Teksas, temveč tudi za zvezne države, kjer je splav dovoljen.

Le eno uro po objavi sodbe v Teksasu je sicer sodnik v zvezni državi Washington sprejel nasprotno odločitev, ki od pristojnih organov zahteva, da se ohrani dostop do tablete v več kot desetih zveznih državah.

Medtem je pravosodni minister Merrick Garland že sporočil, se bodo na odločitev pritožili, ukrepanje je napovedal tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki je dejal, da gre za odločitev brez primere, ki ženskam jemlje temeljne svoboščine.

Po mnenju ameriških analitikov bo zadeva tako skoraj gotovo prišla na vrhovno sodišče, kjer pa so v večini konservativni sodniki, ki so lani poleti že razveljavili zvezno pravico do umetne prekinitve nosečnosti.