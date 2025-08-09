Slovo astronavta: Jim Lovell, imamo problem

Spoštovani astronavt Jim Lovell, ki je leta 1970 vodil misijo Apollo 13 in jo varno pripeljal nazaj na Zemljo, je umrl pri 97 letih, poroča BBC. V izjavi je družina zapisala: »Neizmerno smo ponosni na njegovo izjemno življenje in dosežke v karieri, ki jih je zaznamovalo njegovo legendarno voditeljstvo pri pionirskih poletih človeka v vesolje. A za vse nas je bil oče, dedek in vodja naše družine. Najpomembnejše pa je, da je bil naš junak. Pogrešali bomo njegov neomajni optimizem, njegov smisel za humor in način, kako je vsakemu izmed nas dal občutek, da lahko dosežemo nemogoče. Bil je resnično edinstven.«

V zgodovino se je zapisal, ko je leta 1970 po eksploziji na krovu vesoljske ladje preprečil tragedijo in posadko varno pripeljal nazaj na Zemljo. Nasa je ob tem dejala, da je Lovell »potencialno tragedijo spremenil v uspeh«, potem ko so morali zaradi eksplozije na krovu prekiniti pristanek na Luni, ko je bila vesoljska ladja že stotine tisočev milj od Zemlje.

Trenutek, ko so Lovell in še dva astronavta pristali v Tihem oceanu – gre za dogodek, ki je postal ena najbolj ikoničnih zgodb vesoljskih poletov, – je po televiziji spremljajo deset milijonov ljudi.

Posadka Apolla 13 na krovu ladje USS Iwo Jima, ki jih je pobrala po srečnem pristanku 17. aprila 1970. Od leve: pilot lunarnega modula Fred W. Haise Jr., poveljnik odprave James A. Lovell Jr. in John L. Swigert Jr., pilot komandnega modula. FOTO: Nasa

Houston, imeli smo težavo

Aprila 1970, med potjo na Luno, je eksplozija na Apollu 13 povzročila padec kisikovega tlaka in izpad elektrike. John L. Swigert Jr., pilot komandnega modula, je sporočil: »Mislim, da smo imeli težavo,« Lovell pa je ponovil znamenite besede: »Houston, imamo problem.« Posadka je uporabila lunin modul kot rešilni čoln in kljub mrazu, pomanjkanju hrane ter nevarnemu ponovnemu vstopu preživela.

Misija, uradno neuspešna, je ostala zapisana kot ena največjih tehničnih in človeških zmag Nase.

Leta 1962 je postal član Nasine »nove deveterice«, skupaj z Neilom Armstrongom in Johnom Youngom. Sodeloval je v misijah Gemini 7, Gemini 12 in kot navigator Apollo 8, prvega poleta ljudi v lunino orbito. Takrat je posnel legendarno fotografijo »Earthrise« (vzhod Zemlje).

Na luni nikoli ni pristal

Lovell, član tudi misije Apollo 8, je bil prvi človek, ki je dvakrat potoval proti Luni – a nikoli pristal. Vodilni iz Nase so ga opisali kot človeka, ki je »pomagal utrditi zgodovinsko pot« ameriškega vesoljskega programa.

Njegova kariera se je začela v mornarici, kjer je postal pilot in kasneje član Nasine elitne skupine astronavtov. Med misijo Apollo 8 je pomagal posneti znamenito fotografijo »Earthrise«, ki je spremenila pogled na naš planet.

Lovell se je leta 1973 upokojil iz mornarice kot kapitan, postal poslovnež in avtor knjige Lost Moon, po kateri je bil posnet film Apollo 13 (njega je igral Tom Hanks). Tudi za filmski cameo je vztrajal, da nosi uniformo kapitana – nikoli si ni želel dodajati činov, ki jih ni dosegel, piše BBC.

Lovell je bil več kot 70 let poročen z Marilyn Lovell, ki je umrla leta 2023. Skupaj sta vzgojila štiri otroke in dočakala številne vnuke, ki so ga poznali kot predanega, toplega in hudomušnega dedka.