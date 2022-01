Bitcoin? Morda raje trumpcoin, putincoin ali pa mooncoin

V nadaljevanju preberite:

»Kakšno dodano vrednost so prinesle kriptovalute? Na to vprašanje mi ni še nihče zadovoljivo odgovoril.« S to mislijo ameriškega poslovneža in vlagatelja Steva Eismana se verjetno marsikdo ne strinja, pa naj gre za ideje o nekakšni novi globalni ekonomski paradigmi ali preprosto za špekulacije, ki so nekaterim prinesle bogastvo. Zato tudi ne preseneča prava inflacija kriptovalut, na trgu jih je že natanko 16.598. No, najbrž je tudi ta podatek že zastarel, saj se skorajda vsakodnevno pojavljajo nove. Če je bila pred natanko desetletjem na voljo samo ena kriptovaluta, slavni bitcoin, je danes ponudba tako rekoč brezmejna. Veliko kriptovalut ostaja povsem na obrobju, z njimi je malo ali nič prometa, zato so njihove vrednosti nizke, posamezen žeton lahko kupite tudi že za desetino centa. Spet druge so zelo redke in jih je težko kupiti, ne manjka nenavadnih, celo bizarnih.