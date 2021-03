Četrti polet, četrta eksplozija in zbiranje prijav za astronavte

Nov polet, nova eksplozija

Izstrelitev rakete je bila tokrat zavita v meglo. FOTO: Gene Blevins/Reuters

Kosi razpadle rakete naj bi padli tudi osem kilometrov stran od Boca Chice, kjer ima SpaceX iztrelišče. FOTO: Gene Blevins/Reuters





Ostanki rakete. FOTO: Labpadre Media /Reuters

Posadka prvega povsem zasebnega poleta



Radovednost raziskuje zanimivo skalo

Rover Curiosity je posnel novo fotografijo sebe in svoje okolice. Za njim je videti skalo Mont Mercou. FOTO: NASA/JPL-Caltech/MSSS



Razpis odprt

Po uspešnem pristanku prototipa rakete starship SN10, ki je sicer nato kljub vsemu eksplodiral, je javnost nestrpno pričakovala testni polet SN11. Kar nekajkrat so ga znova prestavili, v torek pa je svetleča raketa poletela. A vsaj na vzletišču je bilo videti bore malo, saj se je nad Boca Chico v Teksasu spustila gosta megla.SN11 je poletel na višino okoli desetih kilometrov, po šestih minutah pa so kamere na raketi zamrznile in uradni prenos se je prekinil. Napovedovalec, Spacexov inženir, je pojasnil, da pristanka ne bomo dočakali,ali v prevodu eks­plozijo.Na twitterju jepojasnil, da se je zgodilo nekaj pomembnega ob prižigu motorjev za pristanek. Kaj natančno, bo pokazala analiza podatkov in razbitin. »Vsaj krater je na pravem mestu,« se je še pošalil Musk, ki je pri gradnji raket ubral drugačno strategijo od drugih podjetij, ki so previdna in počasna.SpaceX ima hitro proizvodnjo in testiranje raket, iz vsake eksplozije se nekaj naučijo in nadaljujejo. Musk je že napovedal, da bodo novi prototipi nadgradnja dosedanjih, zato bo imel naslednji serijsko številko SN15. Novo večjo nadgradnjo pričakujejo pri SN20. Starship je sicer le polovica celotne rakete, nedavno je SpaceX predstavil tudi prototip nosilne rakete super heavy BN1. Musk je pojasnil, da je bil BN1 testni potisnik in da so pri BN2 že nekoliko spremenili obliko. »Cilj je, da bi BN2 z motorji na ploščadi dvignili do konca aprila. Morda bo celo sposoben doseči orbito, če bomo imeli srečo,« je zapisal na twitterju.Predstavili so še zadnja dva člana sicer štiričlanske neprofesionalne posadke Inspiration4 (Navdih 4), ki bo v Spacexovi kapsuli dragon konec leta poletela do orbite in opravila nekaj krogov okoli našega planeta.in oznanil, da na odpravi zastopa veščino vodenja. Upanje predstavlja 29-letna zdravnica, ki je v otroštvu prebolela raka, zdaj pa je zaposlena v pediatrični bolnišnici St. Jude v Memphisu, za katero je v okviru vesoljskega podviga stekla tudi obsežna humanitarna akcija.V natečaju so izbirali še člana, ki naj bi poosebljala vrednoti blaginje in radodarnosti. Prvi je 51-let­ni dr., poslovnež, učitelj, pilot in navdušenec nad vesoljskimi poleti. Na poletu bo imel vlogo pilota, vozovnico pa si je prislužil s poslovnim načrtom, ki je med 200 prijavljenimi najbolj navdušil Isaacmana. Ta je namreč ustanovitelj podjetja Shift4Shop, ki se ukvarja s kartičnim poslovanjem. Na krovu bo še 41-letni, zaposlen pri proizvajalcu vojaške in vesoljske opreme Lockheed Martin, ki je tudi veteran ameriških zračnih sil. Izbrali so ga izmed 72.000 ljud­mi, ki so opravili donacijo otroški bolnišnici. Skupno so za St. Jude zbrali več kot 100 milijonov evrov. »Cilj odprave je podpreti pediat­rično bolnišnico in navdahniti človeštvo za polete v vesolje,« je poudaril Isaacman. Četverico zdaj čaka urjenje v astronavtskih veščinah in upravljanju dragona. Za polet bodo uporabili kapsulo, ki je trenutno še pritrjena na mednarodno vesoljsko postajo. Predvidoma se bo posadka odprave Crew 1 na Zemljo vrnila sredi aprila. Poleta Inspiration4 ne načrtujejo pred septembrom.Zaradi vsega vznemirjenja, ki ga povzroča rover Perseverance, ki trenutno previdno na površje spušča helikopter Ingenuity, smo kar malo pozabili, da na Marsu že več kot osem let uspešno vozi tudi rover Curiosity (Radovednost).V začetku marca se je začel približevati nenavadni šest metrov visoki skali, ki so jo poimenovali po francoski gori Mont Mercou.gre za sestavljen posnetek več kot 70 fotografij. Na kraju je vozeči laboratorij tudi zavrtal v skalo in tako preučil že trideseti vzorec, ki bo znanstvenikom pomagal razkriti zgodovino planeta. Zdaj se Curiosity zadržuje na vmesnem pasu med glinastim in sulfatnim površjem pred pet tisoč metrov visoko goro Sharp. Območje so po francoski gori poimenovali zaradi podobnosti, ki so jih odkrili. Gora na Zemlji leži v bližini vasi Nontron na jugu Francije, tam je nahajališče glinenega železovega minerala nontronita, ki so ga sateliti odkrili na tem delu Marsa, kjer je zdaj rover Curiosity.Evropska vesoljska agencija je odprla razpis »ESA astronavt 2021« ter z današnjim dnem začela zbirati prijave. Zainteresirani kandidati imajo za prijavo na voljo osem tednov, otrej do 28. maja. Poleg rekrutiranja novih astronavtov je agencija objavila tudi razpis za študijo izvedljivosti za paraastronavte. Gre za prvi tovrsten projekt na svetu, ki bo gibalno oviranim osebam omogočal udeležbo v profesionalnih odpravah v vesolje.