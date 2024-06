Demokracija je v svetovni recesiji

V nadaljevanju preberite:

Ker živimo v času, ko mediji vsak dan prinašajo vznemirljive novice, so skoraj vsa druga dogajanja potisnjena ob rob zanimanja javnosti. Tudi tista, ki bodo morda krojila našo skupno prihodnost.

To velja tudi za letošnji znanstveni posvet, na katerem je sedemnajst raziskovalk in raziskovalcev iz enajstih znanstvenih disciplin, pretežno naravoslovcev, tehnikov in družboslovcev, ustanoviteljev Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije (AZTRS), poročalo o svojih raziskavah pod skupnim naslovom Izzivi trajnostnemu razvoju Slovenije. Med pobudniki je bil tudi prof. dr. Niko Toš, predsednik AZTRS. Z njim smo se, nenaključno, pogovarjali v prav tistem prostoru, v katerem je pred leti tudi vzniknila ideja o trajnostno naravnani akademiji.