Do nekaterih delov zavesti dostopamo šele ob srečanju s smrtjo

Kaj je smrt? Kaj je zavest? Kam gremo po smrti? S proučevanjem smrti in dogajanja ob njej ter s podaljševanjem življenja s postopki oživljanja so raziskovalci prišli že do cele vrste pomembnih odkritij. Eno teh je iz leta 2019, ko jim je uspelo delno oživiti prašičje možgane. Možgani niso bili živi in niso kazali znakov zavesti, bili pa so celično aktivni. Znanstveniki so našli način, kako preprečiti, da bi bile možganske celice nepopravljivo poškodovane. Raziskava, objavljena v reviji Nature, velja za prelomno, saj bi lahko podobno naredili tudi s človeškimi možgani.

Dr. Sam Parnia, profesor intenzivne medicinske nege ter direktor raziskav o kritični oskrbi in oživljanju na Medicinski fakulteti Univerze v New Yorku, že trideset let proučuje srčni zastoj in smrt, ki se je mnogi bojijo. Nanjo ne gleda negativno.

Če bi bolje razumeli smrt, pravi, bi tudi bolje razumeli življenje.