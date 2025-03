Srečna vrnitev po več mesecih »ujetosti« v vesolju

Sunita »Suni« Williams in Barry »Butch« Wilmore sta se junija lani podala na ne več kot desetdnevno potovanje na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) z novim Boeingovim testnim plovilom za prevoz posadke starlinerjem. Bila sta prva potnika na tem komercialnem plovilu in ob vzletu so stvari tekle dobro, nato pa je zgodba zavila v nepričakovano smer. Potovanje se je iz nekaj dni spremenilo v devet mesecev.

Suni Williams ob prihodu na Zemljo: slikana je na ladji Megan, ki je pobrala dragona, ki pristaja v morju. FOTO: Keegan Barber/AFP

Williamsova, astronavtka, ki ima korenine v Lešah na Gorenjskem, in Wilmore sta zdaj uradno prva astronavta, ki sta letela na krovu dveh različnih komercialnih plovil v eni sami odpravi. Skupaj s kolegoma Nasinim astronavtom Nickom Haguom in ruskim kozmonavtom Aleksandrom Gorbunovom sta srečno pristala s Spacexovim dragonom za prevoz posadke, imenovanim Freedom, ob obali Floride. »Kakšna vožnja,« je ob pristanku pokomentiral Hague. »Ob sebi imam do ušes nasmejane ljudi,« je še dodal.

Zaplet

Zgodba dveh astronavtov je zdaj že zelo dobro znana. Po mnenju medijev sta bila na postaji »ujeta«, po njunem mnenju pa nikakor ne. Dejstvo je, da je Sunita Williams večkrat pokazala, kako zelo uživa v svojem delu, oba pa sta pojasnjevala, da so astronavti pripravljeni na vse, tudi na nepričakovano večmesečno podaljšanje bivanja v breztežnostnem prostoru. Človeško telo za mikrogravitacijo ni prilagojeno, sicer je verjetno zelo prijetno lebdeti, vendar pa se telesne tekočine premaknejo proti glavi, mišice, na katere ne vpliva gravitacija, začnejo slabeti, zmanjšuje se kostna gostota.

Ko so se pojavile fotografije Sunite Williams, ki je bila vsekakor videti drugače kot pred odhodom, so se seveda pojavila ugibanja, ali je bolna, pa so znova vsi pojasnjevali, da ima povsem ustrezno prehrano, da redno (več ur na dan) telovadi in opravlja najrazličnejše znanstvene poskuse.

Astronavti po več mesecih v breztežnosti ne morejo nemudoma vstati. Na sliki Sunita Williams. FOTO: Nasa/Reuters

Astronavti se na postajo in z nje odpravijo z istim plovilom, razen če se kaj ne zaplete. Testni polet starlinerja bi moral biti bolj ali manj rutinski, da bi dobili dober vpogled, kako deluje v avtonomnem načinu in kako ga lahko upravlja posadka. Do lanskega prvega poleta s posadko je starliner poletel dvakrat brez ljudi na krovu, prvič decembra 2020, ko zaradi programske napake ni niti prispel do postaje, nato še drugič maja 2022, ko je bil testni polet brezhiben.

V tretje tokrat ni šlo rado, na poti navzgor je imel starliner težave s potisnimi motorji, ki so se pregrevali, uhajal je helij, ki je pomemben za delovanje teh motorjev, skratka, težav je bila cela vrsta, a vendarle sta Williamsova in Wilmore srečno prispela do postaje in se iskreno razveselila snidenja s kolegi.

Za oba je bil to tretji polet v vesolje: pred tem sta oba letela z zdaj že upokojenimi raketoplani in ruskimi sojuzi, ki so bili dolga leta edino primerno plovilo za prevoz posadke na ISS. Prav zato je Nasa Boeing in podjetje Spacex pooblastila (in jima namenila precej denarja), da sestavijo novi kapsuli. Spacex, zasebno podjetje z inovativnim pristopom razvoja raket in plovil, je nalogo uspešno opravil in od aprila 2020 dragoni redno letijo, tradicionalnemu ameriškemu velikanu Boeingu pa so se načrti podirali in starliner jim zdaj dela že veliko izgubo. Programa vseeno še niso opustili, morda bomo letos starlinerja znova videli na izstrelišču.

Razvoj dogodkov

Nasa in Boeing sta več mesecev preverjala vse zbrane podatke in testirala motorje ter ugotavljala, kaj je sploh narobe s plovilom. Na koncu je Nasa sprejela odločitev, da ni dovolj varno, in astronavta sta ostala na krovu ISS. Nasa je ima grenke spomine na to, da so inženirji opozarjali na tehnične težave z raketoplani, a so jih vodilni spregledali in tako sta se zgodili dve tragični nesreči: Challengerja in Columbije.

Starliner se je nato septembra lani prazen spustil na trdna tla. Vodilni pri Nasi so odločili, da prilagodijo odpravo Crew 9, ki je vzletela septembra lani, namesto štirih astronavtov sta se na postajo odpravila le dva – Hague in Gorbunov, dva sedeža sta bila rezervirana za starlinerjeva potnika, Spacex je na hitro tudi pripravil nova oblačila zanju, tokrat generične velikosti, sicer so skafandri izdelani po meri.

Butch Wilmore FOTO: Nasa/Reuters

Zgodba je nato dobila še politični zaplet. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov tesni sodelavec, sicer ustanovitelj podjetja Spacex Elon Musk sta izjavila, da je administracija predsednika Joeja Bidna namenoma pustila astronavta v vesolju zaradi političnih razlogov in da je Musk ponudil, da pošlje posebnega dragona, a da so ga zavrnili. Izjave so pri Nasi zanikali, je pa bil Wilmore diplomatski, češ da verjame Musku, a da ne pozna podrobnosti. Tudi zdaj se Trump in Musk hvalita drug drugega, da so astronavti končno rešeni.

Aleksander Gorbunov FOTO: Nasa/Reuters

»Veseli smo, da so Suni, Butch, Nick in Aleksander doma po več mesecih dela na postaji, kjer so opravljali pomembne znanstvene in tehnološke poskuse,« je poudarila vršilka dolžnosti administratorke Nase Janet Petro. »Po navodilih predsednika Trumpa sta Nasa in Spacex tesno sodelovala, da smo načrte premaknili za en mesec (še pred meseci je kazalo, da se bo Crew 9 vračala aprila, op. a.). Ta mednarodna ekipa je sprejela Trumpov izziv in pripravila vse potrebno za povratek. Veliko smo dosegli skupaj, da bomo naša raziskovanja razširili še na Luno in Mars,« je dodala.

FOTO: Keegan Barber/AFP

Posadka Crew 9 je morala še počakati, da se na postajo pripelje nova – to se je zgodilo ta konec tedna, ko je četverica pripotovala z dragonom Endurance, in sledila je pot domov, zdaj so se že srečali z družinami, ki jim je bilo, kot je v enem izmed javljanj s postaje povedala Williamsova, morda še huje kot njima. Sama je zelo pogrešala svoja labradorca.

Musk ne skriva, da se mu zdi ISS nepotreben laboratorij, ki samo »žre« sredstva, sam bi jih preusmeril v pot na Mars. Nasa si sicer še pred tem želi na Luno v programu Artemis. Za zdaj je že jasno, da bo Trumpova administracija namenila manj denarja Nasinim znanstvenim odpravam, ni pa še jasno, kako se bodo spreminjali načrti osvajanja Lune s posadko. Sunita Williams je poudarila, da je ISS neverjeten kraj.

»Navdušena sem nad tem, koliko znanosti se tu dogaja. Rekla bi, da smo trenutno na vrhuncu, vse naprave so pripravljene in delujoče, zato zdaj verjetno ni pravi čas, da opustimo ta laboratorij. Čas imamo do leta 2030 in do takrat moramo čim bolje izkoristiti vesoljsko postajo,« je povedala pred nekaj tedni. Po trenutnih načrtih bo ISS delovala do konca desetletja, nato pa jo bo posebno plovilo, ki ga bo izdelalo podjetje Spacex, odvleklo v atmosfero, kjer bo delno izgorela, preostali kosi pa bodo padli na pokopališče vesoljskih plovil na odročnem delu južnega Tihega oceana.

Nick Hague FOTO: Nasa/Reuters

Več milijonov kilometrov

Pri Nasi so izpostavili še nekaj zanimivih številk: Williamsova in Wilmore sta v 286 dneh v vesolju prepotovala več kot 195 milijonov kilometrov in Zemljo obkrožila 4576-krat. Hague in Gorbunov sta prepotovala več kot 116 milijonov kilometrov v 171 dneh, preživetih na postaji, in 2736-krat obkrožila Zemljo. Za Gorbunova je bila to prva odprava na postaji, Hague je bil tokrat v vesolju drugič, skupno je bil v vesolju 374 dni.

Williamsova je v treh odpravah skupno preživela 608 dni v vesolju, Wilmore v prav tako treh odpravah pa 464 dni. Williamsova je med bivanjem izvedla dva izhoda iz postaje, na enem se ji je pridružil Wilmore, na drugem Hague. Opravili so vzdrževalna dela na postaji, med drugim so pobrali tudi nekaj vzorcev, da bi preverili, kaj se nabira na zunanji strani postaje in da bi preučili, ali mikroorganizmi lahko preživijo v vesolju. Williamsova ima tako zdaj v svojih rokah rekordni čas, preživet na vesoljskih sprehodih med astronavtkami. Zunaj plovil je namreč preživela 62 ur in šest minut.