Elektronika za poganjanje računalniških sogovornikov

V ponedeljek so pri Microsoftu na uvodni predstavitvi na svoji vsakoletni konferenci Build pompozno oznanili nov standard prenosnih računalnikov, copilot+ PC. Kot je mogoče slutiti že iz imena, je ta namenjen učinkovitemu poganjanju funkcij Microsoftovega novodobnega digitalnega pomočnika copilota.

Copilot je zamenjava za neuspešno Redmondovo pomočnico cortano, hkrati pa poskus praktične izrabe vseh funkcij, ki jih je prinesla eksplozija generativnih algoritmov umetne inteligence, to se pravi, generatorjev slik in pogovornih botov, kot je chatgpt. Tudi copilot je v osnovi chatbot, ki pa mu hitro dodajajo razno zanimivo »znanje«. Na omenjeni predstavitvi je največ vznemirjenja povzročila funkcija recall, ki s snemanjem zaslona vsakih nekaj sekund gradi zgodovino naše dejavnosti na računalniku, po kateri je mogoče nato iskati. Tako lahko denimo prikličemo podrobnosti neke spletne konference, na kateri smo nedavno sodelovali. Zaradi načina delovanja je recall razburil predvsem strokovnjake za varnost in zasebnost, ki opozarjajo, da bi morali v Microsoftu takšno vsesplošno beleženje vsebine uporabnikovega početja napraviti precej bolj varno, celovito in pregledno, sicer bo postalo velika nevarnost za zlorabe.