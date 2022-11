Esa izbrala nove kandidate za astronavte

Evropska vesoljska agencija je lani na razpis za nove astronavte prejela več kot 22.500 prijav iz držav članic in pridruženih članic agencije. Nekaj prijavljenih je bilo tudi iz Slovenije. Objavili pa so tudi razpis za astronavte z delno invalidnostjo. Na ta razpis so prejeli 257 prijav. Sledil je dolg in zahteven postopek izbire najustreznejših kandidatov. Za karierne astronavte je esa izbrala: Francozinjo Sophie Adenot, Španca Pabla Álvareza Fernándeza, Britanko Rosemary Coogan, Belgijca Raphaëls Liégeoisa in Švicarja Marca Siebra. Za astronavta z delno invalidnostjo pa Britanca Johna McFalla. Nekaj kandidatov pa se je uvrstilo v rezervno vrsto.

Josef Aschbacher, generalni direktor Ese, je poudaril, da gre za izjemno talentirane ljudi. »Ponosen sem, da je med izbranimi skoraj polovica žensk. In da so kandidati iz različnih držav,« je dejal in dodal, da je bila izbira zelo težka.

Denar za vesolje

Še bolj kot novi kandidati pa so bili za Eso pomembni pogovori na ministrski ravni, ki so se končali danes. Resorni ministri in državni sekretarji držav članic in pridruženih držav Ese se srečajo vsake tri leta, da določijo prednostne programe in se dogovorijo za njihovo financiranje. Pogajanja so bila zahtevna, saj je v igri ogromno denarja, države pa so zaradi energetske krize, vse večjih podražitev in ohlajanja gospodarstva pazljivejše s sredstvi.

Evropske vlade se zavedajo, da so v vesoljski tekmi precej za ZDA in Kitajsko, da gre za multiplikativne učinke, a na drugi strani si prizadevajo, da denar vlagajo v programe, od katerih bodo imele največ koristi. Države članice v Eso vplačujejo obvezna sredstva za znanstvene raziskave, za preostale programe pa gre za prostovoljna vplačila, ki jih nato države v posameznih projektih tudi črpajo (tako imenovano geografsko povračilo ali georeturn).

Bruno Le Maire, francoski minister za gospodarstvo, je srečanje označil za zelo uspešno. »Evropa lahko izpolni svoje vesoljske načrte. Pokazali smo politično voljo in se dogovorili za sredstva, da tako lahko tekmujemo z ZDA in Kitajsko,« je pojasnil.

Med pomembnimi točkami so seveda lastne vesoljske rakete, te bodo prednostno izbrane, ko bo treba izstreliti evropske satelite, potem ko se je morala Esa za dve prihodnji izstrelitvi obrniti na ameriško vesoljsko podjetje Spacex. Podjetje Arianespace sicer zamuja z zgraditvijo rakete za večje tovore ariane 6, šele prihodnje leto bo njena krstna izstrelitev, je pa letos uspel polet rakete vega C.

Esa je za svoje vesoljske programe zaprosila za 18,5 milijarde evrov, dobila pa je 16,9 milijarde evrov, kar je sicer 17 odstotkov več od sredstev, dogovorjenih na prejšnjem ministrskem srečanju leta 2019. Evropa si želi na Luno, na Mars in še dlje, na lune plinskih velikanov, seveda je tu še izjemno pomemben program opazovanja Zemlje, navigacijski in komunikacijski sistemi.

Josef Aschbacher, generalni direktor Ese, je poudaril, da je zadovoljen z dogovorjeno številko, ki pa jo je treba postaviti v kontekst. Poudaril je, da zaradi manjše številke od predlagane ni bil ukinjen noben program. Vsekakor je treba Evropo tudi na tem področju »potisniti naprej«, je dejal. Za znanstvene programe bo namenjenih 3,2 milijarde evrov, za programe človeških posadk in robotskih pa 2,7 milijarde evrov.

S tem denarjem bodo lahko še naprej sofinancirali delovanje ISS, dogovorili so se tudi glede usode odprave roverja ExoMars. Rover bi moral poleteti letos, vendar je Esa prekinila sodelovanje z Rusijo po začetku vojne v Ukrajini. »Ugotavljali smo, ali bi dali rover v muzej, vendar smo našli rešitev. Vso potrebno tehnologijo bodo zgradila evropska podjetja, bodo pa sodelovale tudi ZDA vsaj z raketo,« je pojasnil.

Izstrelitev roverja je trenutno sicer predvidena za leto 2028. Za vesoljske transportne sisteme bo namenjenih 2,8 milijarde evrov. Med drugim Esa gradi Argonavta, to je velik lunarni pristajalnik za transport tovora z Zemlje na Luno za različne odprave. Prvi tovor si Esa želi prepeljati že do konca desetletja.

Konference se je udeležil tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matjaž Frangež. Poudaril je, da je Slovenija ponovila zavezo, da v prihodnjih letih postane polnopravna članica agencije, zdaj je Slovenija pridružena članica.

V Sloveniji je lepo število malih in srednjih visokotehnoloških podjetij na tem področju, je dodal. Glavna naloga naše države pa je, da pripravi nacionalno vesoljsko strategijo. Kot je dejal Frangež, bo za sprejetje v državnem zboru predvidoma pripravljena v prihodnjem letu.