Ф-sat 1: Umetna inteligenca za opazovanje Zemlje

Fi-sat 1 ali z grško črko Ф-sat je bil prva evropska demonstrativna odprava, opremljena z umetno inteligenco, ki je pomagala pri obdelavi posnetkov našega planeta. Fi-sat je bil del dveh satelitov Cubesat FSSCat (3Cat-5/A in 3Cat-5/B). Satelit, ne večji kot škatla za čevlje, je naš planet opazoval v vidnem in bližnjem infrardečem svetlobnem spektru. Algoritmi umetne inteligence so iz kopice posnetkov izločili vse, ki so bili slabše kakovosti, na katerih so na primer pogled zastirali oblaki. Tako so že na krovu plovila zmanjšali količino podatkov za prenos, s tem pa je bil satelit učinkovitejši.

Čip, ki je omogočal delovanje strojno naučenega algoritma, da je na posnetkih prepoznaval oblake. FOTO: Cern/M. Brice

Opremljen je bil s hiperspektralno termalno kamero in Intelovim čipom movidius myriad 2, ki ga je za negostoljubno okolje prilagodilo irsko podjetje Ubotica. V konzorciju podjetij, ki so sodelovala pri razvoju satelita, je bil tudi slovenski Sinergise. Čip so med drugim bombardirali s sevanjem na testiranjih v Cernu. Že nekaj dni po izstrelitvi se je pokazalo, da strojno naučeni algoritem dobro prepoznava oblake in razločuje med oblačnimi in jasnimi posnetki. Odpravo so sklenili leta 2021. Naj še dodamo, da sta omenjena satelita poletela z raketo vega, ki je v orbito ponesla tudi prva slovenska satelita Nemo-HD in Trisat.

Esa je že pripravila naslednika odprave Ф-sat 2, ki ga bodo izstrelili predvidoma junija.