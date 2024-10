Kitajski astronavti uspešno pristali na vesoljski postaji

Tričlanska kitajska posadka je uspešno pristala na vesoljski postaji Tiangong, kjer bo živela in delala prihodnjih šest mesecev. V posadki so 48-letni Cai Xuzhe, ki je v vesolju že bil, prvič pa sta na postajo poletela 34-letni Song Lingdong, nekdanji vojaški pilot, in prav tako 34-letna Wang Haoze, inženirka. Wangova je tretja Kitajka, ki sodeluje v vesoljski odpravi s posadko, s Songom pa sta do zdaj najmlajša med astronavti, ki so poleteli na Tiangong, v prevodu nebeška palača.

Posadka je poletela v vesolje davi ob 4.27 po lokalnem času iz izstrelitvenega centra Jiuquan na severozahodu Kitajske. Nekaj več kot osem ur pozneje je trojica astronavtov vstopila na vesoljsko postajo.

»Njuna mladostna energija je tudi mene pomladila. Navdihnjeni s sanjami o slavi in s slavo, ki navdihuje nove sanje, stranki in ljudem zagotavljamo, da bomo zvesti svojemu poslanstvu, s predanim srcem in razumom. Prizadevali si bomo za nove dosežke v kitajskem vesoljskem programu s posadko,« je poudaril Cai Xuzhe.

Poleteli so z raketo dolgi pohod 2F. FOTO: Adek Berry/AFP

Nova ekipa bo v vesolju izvajala poskuse s ciljem, da bi Kitajska do leta 2030 na Luno poslala astronavte in sčasoma zgradila lunarno bazo. Na postaji bodo ostali predvidoma do konca aprila.

»Tako kot vsi drugi sanjam o tem, da bi šla na vesoljsko postajo in si jo ogledala,« je v torek na srečanju z novinarji povedala Wangova. »Vsako nalogo želim skrbno opraviti in zaščititi naš dom v vesolju,« je dodala.

Kitajska vesoljska agencija je izstrelitev označila za popoln uspeh. Druga ekipa kitajskih astronavtov, ki je preteklega pol leta preživela na vesoljski postaji, se bo na Zemljo predvidoma vrnila v ponedeljek.

Kitajska je pod vodstvom predsednika Xi Jinpinga okrepila načrte za uresničitev svojih vesoljskih sanj. Kitajska je bila tretja država, ki je v okviru svojega programa v orbito poslala človeka, na Mars in Luno pa so poslali tudi roverje.