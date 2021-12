Filmi in dokumentarci po okusu znanstvenikov

V vprašalniku rubrike Znanstvenica oziroma znanstvenik spreminja svet je tudi vprašanje »Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?«. Za zadnji dve izdaji Znanosti v letu smo prečesali odgovore in sestavili seznam filmov, televizijskih serij in dokumentarnih filmov, ki jih priporočajo sogovorniki, v prihodnji številki pa bomo objavili seznam priporočenih knjig.

Več sogovornikov priporoča ogled znanstvenofantastičnega filma Medzvezdje Christopherja Nolana (2014), ki prikazuje uporabo črvine za medzvezdna potovanja.

Pogosto priporočeni so tudi čudoviti dokumentarci Davida Attenborougha (Planet Zemlja 1 in 2, Modri planet 1 in 2, Popoln planet, Življenje na našem planetu …).

Dokumentarni filmi Davida Attenborougha opozarjajo, da moramo čuvati našo lepo modro frnikulo. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Odličen je film Skriti faktorji (2016), posnet po zgodbah matematičark, ki so v šestdesetih letih sodelovale z Naso, in pa film Čudoviti um (2001) o življenju ameriškega matematika Johna Nasha, Nobelovega nagrajenca za ekonomijo in dobitnika Abelove nagrade.

Po življenjski zgodbi Alana Turinga, angleškega matematika, ki je med drugo svetovno vojno dešifriral nemški kodirni sistem, poimenovan Enigma, so posneli film Igra imitacije (2014), o dvakratni Nobelovi nagrajenki Marie Curie pa govori film Radioaktivna (2019).

Sodelujoči v rubriki priporočajo dokumentarni film Jim Allison: Breakthrough (2019), ki opisuje delo znanstvenika Jima Allisona, Nobelovega nagrajenca, ki se je posvetil iskanju zdravila za raka, zaradi katerega je umrla njegova mati.

O fiziki osnovnih delcev pa govori dokumentarni film Particle Fever (2013), ki z vidika raziskovalcev prikaže, kako je prišlo do odkritja Higgsovega bozona v Velikem hadronskem trkalniku.

Marie Curie je edina ženska, ki je prejela dve Nobelovi nagradi. FOTO: Wikimedia

Močno aktualen je priporočeni dokumentarec Slika znanstvenika (2020), ki poudarja neenakost spolov v znanosti. Film pripoveduje zgodbe več uglednih raziskovalk, ki so doživljale diskriminacijo in nadlegovanje.

O medicini je zanimiva nedavna kratka serija dokumentarnih filmov The Surgeon's Cut (2020), ki spremlja zdravnike in kirurge z vizionarskimi zamislimi. Zelo pogosto pa naši sogovorniki priporočajo ogled izobraževalnih oddaj Ugriznimo znanost na TV Slovenija.

Manj resnične znanosti, a veliko idej o načinih vesoljskega potovanja in življenja v vesolju je v Zvezdnih stezah, zanimiva je tudi ideja, da živimo v simulaciji, o kateri govorijo filmi Matrica (1999, ravno te dni je izšel zadnji del franšize The Matrix Resurrections).

Igralec Keanu Reeves upodablja Nea v filmski franšizi Matrica. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Naši sogovorniki so priporočili tudi ogled filma Prihod (2016), o jezikoslovki Louise Banks, ki jo ameriška vojska prosi za pomoč pri prevajanju sporočil obiskovalcev iz vesolja, in filma Iztrebljevalec (1982), ki prikazuje svet leta 2019, v katerem so roboti skoraj neločljivi od ljudi.

Prav tako je priporočljiv ogled filma Sončna svetloba (2007), v njem je leta 2057 Zemlja v nevarnosti zaradi umirajočega Sonca.

Med izpostavljenimi filmi v naši rubriki je bila tudi črna komedija Nažgani (2020), v kateri učitelji preizkusijo teorijo, da ljudem do sreče manjka le nekaj promilov alkohola. O zametkih moderne znanosti pripoveduje zgodba ameriškega filma Agora (2009), ki se osredotoča na matematičarko in filozofinjo Hipatijo.