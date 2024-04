Futuristična vozila za na Luno

Ameriška vesoljska agencija Nasa je izbrala podjetja Intuitive Machines, Lunar Outpost in Venturi Astrolab, da izdelajo lunarna vozila, s katerim se bodo astronavti v odpravah Artemis prevažali po površju Meseca.

Na površju Lune so še vedno legendarni buggyji, baterijska lunarna vozila, s katerimi so se prevažali astronavti odprav Apollo 15, 16 in 17, pred ponovno osvojitvijo površja Lune s posadkami se je Nasa obrnila na zasebni sektor, da izdelajo kar se da napredna vozila, ki bodo služila tudi kot prototipi za prihajajoče odprave na Mars.

Ilustracija vozila Flex na Luni FOTO: Chris Mcquin

Nova vozila bodo morala biti nared do odprave Artemis V, ki je po trenutnih načrtih predvidena za leto 2030. »Vozila bodo astronavtom omogočila, da raziskujejo večja območja in naredijo še več znanstvenih študij,« je dejala Vanessa Wyche iz Nasinega vesoljskega centra v Houstonu. Za razvoj vozil in vsa testiranja je Nasa pripravljena odšteti dobre štiri milijarde evrov – pri čemer za zdaj še ni znana končna količina dobavljenih vozil, vsekakor pa bodo morala zasebna podjetja vozila še pred letom 2030 spraviti na Luno in jih preizkusiti.

Koncept lunarnega vozila Dawn podjetja Lunar Outpost FOTO: Kevin Adams

Vozila bodo morala biti dovolj vzdržljiva za ekstremne razmere v bližini južnega pola Lune, ker so določena območja v večni senci, morala bodo biti avtonomna, opremljena tako s komunikacijsko kot navigacijsko opremo. Vozila bodo, kot so poudarili pri Nasi, morala obratovati tudi brez posadke, torej bodo med odpravami služila kot robotski roverji, ki bodo opravljali določene naloge na površju Lune. Če jih Nasa ne bo potrebovala, jih bodo lahko uporabljala podjetja, ki so jih izdelala, ali drugi komercialni partnerji. Nasa je seveda določila natančne smernice, kakšna morajo biti vozila.

Tako si je podjetje Intuitive Machines zamislilo vozilo racer. FOTO: Intuitive Machines

Nasa bo predvidoma prihodnje leto pripravila vse potrebno za polet posadke okoli Lune, leto kasneje pa naj bi astronavti tudi pristali. Nasa v sodelovanju z drugimi vesoljskimi agencijami in s komercialnimi partnerji za odprave pripravljajo raketo SLS, kapsulo Orion, pa tudi lunarno postajo Gateway, ki bo krožila okoli Lune in bo postojanka pred pristankom.