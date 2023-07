Hvala za vse ohranjene ribe

V nadaljevanju preberite:

Miši so najpogosteje uporabljene poskusne živali v EU, predstavljajo dobro polovico vseh živali, »žrtvovanih v dobro« človeštva. Manj znano je, da so takoj za njimi ribe, teh je četrtina vseh poskusnih živali. A to bi se v bližnji prihodnosti lahko spremenilo. Mednarodna skupina, v kateri so tudi raziskovalci z Nacionalnega inštituta za biologijo, razvija sisteme za testiranje varnosti kemikalij brez uporabe živih rib.

Teste na živih ribah bodo nadomestili s testi na ribjih celičnih linijah, podatke pa bodo nato prenesli v računalniški model, ki bo napovedal končni učinek kemikalij na sposobnost razmnoževanja rib v naravnem okolju. S takšnim pristopom se bo bistveno zmanjšalo število rib, uporabljenih pri testiranju varnosti kemikalij, testiranje pa se bo pocenilo. Potek projekta je razložil sistemski biolog in bioinformatik dr. Anže Županič, ki skrbi za računalniško modeliranje in je na strani NIB vodilni raziskovalec v mednarodni ekipi.