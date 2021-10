Informacijo je treba dobro premisliti, analizirati in sestaviti v celoto

V nadaljevanju preberite:

Slovenska znanstvena fundacija je z geslom letošnjega festivala, katerega častni pokrovitelj je bil prof . dr. Peter Raspor, predsednik znanstvenega sveta SZF , želela opozoriti širšo javnost, v kateri se vse prepogosto pojavljajo dvomi o nevarnosti okužbe z virusom sars - cov -2, da bi morali spremeniti odnos do znanosti, s tem pa tudi do znanstvenikov, ter usmeriti pozornost k virom kakovostnih informacij.



»Sodobne tehnologije rudarjenja informacij komunikacijske tokove vse bolj pospešujejo. Kot kaže, pa to ni vedno dobro,« je v uvodnem nagovoru poudaril dr. Raspor in nadaljeval: »Praviloma je treba informacijo dobro premisliti, analizirati in sestaviti vse nianse v celovit pomen. Tega elementa pa žal v sodobni družbi primanjkuje. V zadnjem času doživljamo epizodo poplave informacij, in kot vse kaže, se to samo še stopnjuje. Geslo letošnjega festivala smo izbrali po tehtnem premisleku in analizi dogajanja, ko neuki ' vseznalci ' ustvarjajo mnenja o vsem in za vsakogar. Zato je pomembno, da zaupamo znanstvenikom, saj jih poklicna etika in moralna načela zavezujejo k poštenosti, predanosti in delavnosti.«