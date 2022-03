Inovativni invalidski vozički za vključujočo družbo

Invalidski vozički so nedvomno izboljšali življenje več milijonom ljudi, ki imajo težave s hojo. Skozi zgodovino se je na tem področju zvrstilo veliko inovacij, od po meri narejenega sedeža na štirih kolescih, ki ga je v 16. stoletju uporabljal španski kralj Filip II., do invalidskega vozička nemškega urarja in paraplegika s prilagojenim sprednjim kolesom in pogonskimi ročicami iz leta 1665. Inovacije se seveda nadaljujejo.

Danes digitalne tehnologije, ki tudi sicer spreminjajo naš način življenja, dela, gibanja in interakcije, kot so umetna inteligenca, 3D-tisk, internet in glasovna aktivacija, postajajo sestavni del invalidskih vozičkov. »Cela vrsta raziskav potrjuje, da lahko najsodobnejša tehnologija invalidom omogoči večjo samostojnost,« pravi Manuel Lai, soustanovitelj podjetja Iris. Kljub velikemu napredku v zadnjih desetletjih izzivi v mobilnosti invalidom še vedno preprečujejo, da bi bili vključeni v družbo pod enakimi pogoji kot drugi.

»Na področju mobilnosti potrebujemo za gibalno ovirane in starejše ljudi rešitve, ki bodo spodbujale njihovo družbeno vključenost v urbanih okoljih in jim omogočale, da se bodo z lahkoto premikali brez pomoči drugih,« poudarja Lai, ki je kot koordinator projekta FreeWheel več kot leto dni proučeval potrebe in zahteve uporabnikov invalidskih vozičkov ter razvijal rešitev, ki je zasnovana posebej za urbana okolja.

Na podlagi projekta je nastal pametni modul, ki združuje električno moč in samostojno vožnjo ter fleksibilno zasnovo, ki se lahko prilagaja invalidskemu vozičku. Pametni modul omogoča, da voziček na ročni pogon vodimo s posebno aplikacijo. »Uporabnik v aplikaciji preprosto določi cilj, invalidski voziček pa ga do tja pripelje sam, pri čemer pot prilagodi tako, da se izogne fiksnim ali gibajočim se oviram,« pojasnjuje Lai, ki oblikuje tudi poseben poslovni model plačila po uporabi, kakršnega poznamo pri izposoji avtomobilov in koles.

Preproste, a dobre rešitve

Inovacije lahko izvirajo tudi iz preprostih tehnologij. Madžarski razvijalci so tako našli navdih pri običajnem kolesu. Začelo se je z majhnim podjetjem Stringbike. To je pred desetimi leti burilo duhove v svetu kolesarstva, ko je predstavilo inovativno kolo brez verige, pri katerem je klasični verižni pogon zamenjala vrv s škripcem. »Vrv, ki jo običajno uporabljamo pri jadranju, zagotavlja tišjo in udobnejšo kolesarsko izkušnjo, brez uporabe olja,« pravi József Kakas iz podjetja Stringbike.

»Eden od naših kupcev je bil zdravnik, ki je imel težave s koleni. Povedal nam je, da stringbike vozi lažje kot običajno kolo, saj je vožnja zanj manj boleča. Njegova zgodba nas je navdihnila, da smo svojo tehnologijo uporabili tudi v zdravstvene namene.« Za projekt Stringhandbike je ekipa leta 2019 pridobila financiranje iz evropskega programa Obzorja 2020. Projekt se osredotoča na tri nove izdelke, zasnovane posebej za gibalno ovirane, stringchair, stringhandbike in tricikel, vsi trije temeljijo na rešitvi z vrvjo in škripcem.

Ekipa je ugotovila, da so pri klasičnih invalidskih vozičkih z ročnim upravljanjem roke uporabnika zelo obremenjene. Ko mora na primer zamahniti nazaj, da bi voziček premaknil naprej, uporabniku to povzroča bolečino v ramah. Pri njihovih izdelkih pa bi voziček upravljali s potiskanjem in vlečenjem vzvoda. »Nekateri uporabniki pri klasičnem vozičku z ročnim upravljanjem ne morejo seči nazaj, da bi prijeli kolo, brez težav pa bi lahko uporabljali vzvod, ki ga imajo pred sabo. Tako bi lahko večja skupina gibalno oviranih ročno upravljala naše izdelke,« razlaga Kakas.

Zabavna kolesa

Sestri Ailbhe in Izzy Keane iz Irske pa sta kolesa invalidskih vozičkov spremenili v ustvarjalno »platno«. V sodelovanju z mednarodno uveljavljenimi znamkami sta zasnovali kreativne barvne pokrove za kolesa invalidskih vozičkov. Ailbhe je leta 2019 ustanovila podjetje ​IzzyWheels. Navdih zanj je bila njena sestra Izzy, ki se je rodila z okvarjeno hrbtenico (spina bifida) in je hroma od pasu navzdol. Med drugim sta se povezali z blagovno znamko Barbie, da so ustvarili novo, vključujočo lutko Barbie, ki se navdušuje nad modo in je hkrati na invalidskem vozičku. Dekleti sta lani dobili evropsko nagrado, namenjeno inovatorkam.

Raziskave, omenjene v tem članku, je financirala Evropska unija. Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.