Inovativni izdelki s ciljem izboljšanja kakovosti življenja

Slovenija ima veliko oboževalcev blagovne znamke Xiaomi, zato je bilo odprtje prve trgovine v Sloveniji, ki se nahaja v nakupovalnem središču Europark v Mariboru, samo prvi korak k še večji priljubljenosti blagovne znamke pri nas.

Andrzej Gladki, namestnik generalnega direktorja Xiaomija za regijo srednje Evrope in nordijskih držav, je namreč v pogovoru razkril, da je trgovina Xiaomi v Mariboru le prva v nizu Xiaomijevih trgovin, ki jih načrtujejo v Sloveniji.

Letos je Xiaomi zasedel prvo mesto med blagovnimi znamkami pametnih telefonov v Evropi. Kakšna je prisotnost Xiaomija v Sloveniji?

Ker smo prvi proizvajalec pametnih telefonov v Evropi in drugi na svetu z močnim in rastočim portfeljem izdelkov AIoT, imamo pomembno vlogo na področju mobilnih telefonov in široke palete drugih izdelkov, ki jih ponuja Xiaomi. Vsaka država, v kateri je prisoten Xiaomi, je za nas zelo pomembna. Slovenija ima veliko oboževalcev Xiaomija, zato smo veseli, da jim bodo slednji še bolj dostopni. To je prvi korak – torej odprtje prve trgovine Xiaomi v tem delu Slovenije. Seveda nameravamo v prihodnosti odpreti še več trgovin.

Toda pri Xiaomiju ne gre samo za pametne telefone, Xiaomi je veliko več. Obstaja cel ekosistem izdelkov za boljše življenje. Nam lahko poveste več o izdelkih Xiaomi?

FOTO: Xiaomi

Da, pametni telefoni Xiaomi so pomemben del široke palete izdelkov, ki so na voljo tako v naših klasičnih trgovinah Xiaomi kot na spletu. Xiaomi je razvil vrsto izdelkov AIoT, ki izboljšujejo različna področja naših uporabnikov. Ti izdelki so sami po sebi inovativni in ponujajo pametnejše načine, da uporabnike spodbudijo k aktivni dejavnosti na prostem ali izboljšajo njihov življenjski slog v zaprtih prostorih, ne glede na to, ali so na poti v službo, za mizo ali si pripravijo hiter obrok v kuhinji. S temi inovativnimi tehnologijami Xiaomi vsakemu posamezniku ponuja bolj priročen, učinkovit in bolj zdrav življenjski slog.

Kakšna je filozofija blagovne znamke Xiaomi?

Filozofija Xiaomija je preprosta – inovacija za vsakogar. Podjetje verjame v izdelavo inovativnih izdelkov po primernih cenah, dostopnih vsem. Zaradi tega je Xiaomi hitro rastel in pridobil izjemen ugled po svetu. Vsem zagotavljamo vrhunsko tehnologijo.

V začetku septembra je Xiaomi odprl svojo prvo trgovino v Sloveniji. Zakaj ste za prvo odprtje izbrali Maribor?

Zelo pomembno je, da so izdelki Xiaomi dostopni različnim skupinam ljudi, vsem oboževalcem Xiaomija, ne le v prestolnicah ali velikih mestih. V Sloveniji smo odprli svojo prvo trgovino v Mariboru, da bi bili izdelki dostopni tudi v tem delu Slovenije. Tako kot v vseh drugih državah v Evropi tudi v Sloveniji ne ostajamo pri eni trgovini v Mariboru, imamo pa jasno strategijo novih odpiranj in izdelki Xiaomi bodo na voljo tudi v drugih delih države.

Vzdušje na odprtju je bilo izjemno, ljudje so čakali v vrsti za nakup izdelkov Xiaomi. Zakaj so prve stranke tako nestrpno čakale na odprtje?

Zelo pogosto se naši oboževalci veselijo odprtja novih trgovin. Imamo zelo zveste oboževalce in oni so v središču vsega, kar počnemo. Naša glavna ideja je »samo za oboževalce«, ko govorimo o razvoju novih izdelkov in odpiranju naših trgovin. Seveda imajo naši oboževalci in prve stranke posebne promocijske ugodnosti.

Na odprtju nove trgovine Xiaomi v Mariboru. FOTO: Xiaomi Store Slovenija/Facebook

Na odprtje je prišlo tudi nekaj znanih slovenskih vplivnežev. Kako pomembni so vplivneži za širitev znamke Xiaomi?

Vplivneži so zelo pomembni za komunikacijo, ker širijo sporočilo o naših izdelkih. Sodelujemo z vplivneži, ki so oboževalci Xiaomija, saj je za nas zelo pomembno, da ljudje, ki širijo naše sporočilo, dobro poznajo naše izdelke. Še več, morajo stati za izdelki, ki jih promovirajo, zato je pomembno, da jih preizkusijo in so del njihovega življenjskega sloga.

Kateri izdelki Xiaomi so trenutno najbolj priljubljeni? Kako se priljubljenost posameznih izdelkov razlikuje od trga do trga?

Vsako leto Xiaomi predstavi številne inovativne izdelke. Vsi izdelki iz ponudbe Xiaomi Home so zelo priljubljeni, saj so moderno oblikovani z uporabo najnovejše tehnologije. Tako so mnogi izdelki za pametno življenje zelo pomemben del ponudbe, ki jo kupci iščejo.

Zakaj je prodaja v klasičnih trgovinah še vedno tako pomembna, čeprav se je spletna prodaja v zadnjih letih zelo povečala?

Spletna prodaja je v velikem razcvetu, zlasti v zadnjem letu, ko je svet zaradi pandemije zapiral klasične trgovine. A vseeno bomo kot družba potrebovali nekaj več časa, da spremenimo svoje nakupovalne navade in preklopimo na splet. Kupci še vedno želijo videti izdelke v živo, jih preizkusiti, Xiaomi pa želi potrošnikom ponuditi najboljšo nakupovalno izkušnjo, ki jo lahko dobijo tudi v naših trgovinah Xiaomi.

Kako smo Slovenci sprejeli blagovno znamko Xiaomi? Kakšni so prodajni cilji podjetja za prihodnje obdobje?

Lahko rečem, da je slovenski trg zelo dobro sprejel odprtje trgovine Xiaomi. S prodajnimi rezultati smo zelo zadovoljni. Xiaomi je bil v Sloveniji prisoten že pred odprtjem trgovine, vendar predvsem s pametnimi telefoni, zato je Xiaomi Store pomemben korak k dostopnosti široke ponudbe izdelkov, ki so na voljo tako v trgovini v Mariboru kot tudi v spletni trgovini Xiaomi Store.

FOTO: Xiaomi

18. oktobra ste v Sloveniji predstavili novo serijo pametnih telefonov Xiaomi 11T. Nam lahko poveste kaj več o novih izdelkih, ki ste jih razkrili na tem dogodku?

Xiaomi je predstavil dva nova pametna telefona serije 11T, Xiaomi 11T in Xiaomi 11T Pro, ter elegantnega Xiaomi 11 Lite 5G NE. Xiaomi še naprej vodi v razvoju fotografije in videografije v pametnih telefonih, s tem ko Xiaomi 11T in Xiaomi 11T Pro ponujata številne inovativne funkcije »filmske čarovnije« za snemanje filmov. Na ta dan smo, poleg pametnih telefonov, predstavili tudi slušalke Redmi Buds 3 in napravo Mi Smart Air Fryer.

Kakšna bo prihodnost tehnologije pametnih telefonov pod blagovno znamko Xiaomi?

Lahko rečemo, da so pametni telefoni kot kategorija oziroma oblika dosegli zrelost že pred leti. V času pred pametnimi telefoni je bilo namreč več razlik. Zdaj gre bolj za izboljšave, kot so večji zasloni, večja procesorska moč, več pomnilnika, boljše delovanje baterije, hitrejše polnjenje. Seveda obstajajo obetavni trendi, kot so zložljivi zasloni ali glasovni pomočniki, ki lahko nekoliko spremenijo paradigmo interakcije med človekom in tehnologijo. Xiaomi se je vedno osredotočal na zagotavljanje najbolj kakovostnih izdelkov po dostopnih cenah in svojih primarnih vrednot ne bomo spreminjali.

Strategija, vizija in edinstven poslovni model Xiaomiju dajejo moč in zagon za dosego novih ciljev. Vsem oboževalcem Xiaomi obljublja, da bodo ljudem omogočili življenje prijetnejše in priročnejše ter jih bodo še velikokrat pozitivno presenetili. Pravijo: »Pridite in uživajte v boljšem in pametnejšem življenju, z nami!«

Naročnik oglasne vsebine je Xiaomi