Izstrelitev prestavljena zaradi bolezni

Potem ko so datum izstrelitve odprave Posadka-3 z raketo in kapsulo podjetja SpaceX prestavili zaradi vremena, je zadnji odložitvi botrovala bolezen. Iz Nase so sporočili, da izstrelitve 3. novembra ne bo, ker ima eden izmed članov posadke »manjšo zdravstveno težavo«.

Kdo je zbolel in za kakšno težavo gre, niso pojasnili, tudi sicer takšnih informacij ne posredujejo v javnost, so pa poudarili, da ne gre za nujno stanje oziroma težava ni povezana s covidom.

»Agencija je sprožila vse ukrepe v skladu z zdravstvenim načrtom. Astronavti bodo ostali v karanteni v Nasinem Kennedyjevem centru na Floridi, kjer se pripravljajo na izstrelitev,« so zapisali na spletni strani ameriške vesoljske agencije. Zdaj je polet predviden za 6. november.

Raketa je bila že pripravljena na polet. Ta bo zdaj predvidoma 6. novembra. FOTO: Joe Raedle/AFP

Posadko sestavljajo evropski astronavt 51-letni Matthias Maurer in ameriški astronavti 61- letni Thomas Marshburn, po poklicu zdravnik in dolgoletni Nasin kirurg, 44-letni vojaški pilot Raja Chari in 34-letna jedrska inženirka in pripadnica ameriške mornarice Kayla Barron. Na mednarodni vesoljski postajo bodo bivali pol leta, na trdna tla se bodo predvidoma vrnili aprila 2022.

Zelo redko se zgodi, da izstrelitev prestavijo zaradi bolezni. Astronavti so vseskozi pod budnim očesom medicinskega osebja, zadnjih 14 dni pred izstrelitvijo so tudi v karanteni.