Izzivi za ptiča, ki ni več v kletki

Ali bo družbeno omrežje mastodon prehitelo twitter? Po 27. oktobru, ko je slednjega prevzel Elon Musk in začel temeljito reorganizacijo, množično odpuščanje ter napovedal, da ne bo nobenih omejevanj svobode govora, je res del uporabnikov raje izbral mastodon in druga družbena omrežja, vendar za zdaj dominacija twitterja zagotovo še ni ogrožena. Kljub temu pa so trendi za Elona Muska neugodni, za precejšnjo zmedo poskrbi vedno znova tudi sam. Nedavno je napovedoval tudi možnost stečaja Twitterja, pred nekaj dnevi je najprej sporočil, da se temu omrežju ne bo več preveč posvečal in da intenzivno išče sposobnega menedžerja. Ko je njegovo povabilo zavrnilo več strokovnjakov za družbena omrežja, si je spet premislil in najavil, da ostaja za krmilom, dokler se poslovni rezultati ne stabilizirajo, saj vse več oglaševalcev twitter zapušča.