Japonska sonda za opazovanje Lune

Izstrelitev: 24. januarja 1990

Masa z gorivom in Hagaromom: 197 kg

Masa Hagaroma: 12 kg

Dimenzije: 1,4 × 0,8 m

Napajanje: sončni paneli

Konec odprave: 10. aprila 1993

Sonda je dobila ime po letečem budističnem angelu. Hagoromo pa je poimenovanje za tančico, ki jo je nosil Hiten.

Hiten ali Muses-A je bila testna sonda, s katero je japonska vesoljska agencija na začetku devetdesetih preizkušala tehnologije za prihodnje odprave. Plovilo je bilo prva japonska lunarna sonda, hkrati pa tudi prva lunarna, ki je niso izstrelili Rusi ali Američani.Izstrelili so jo 24. januarja 1990 in jo utirili v zelo eliptično zemljino orbito. Ob utirjenju zaradi premajhne hitrosti ni dosegla želene orbite, a so napako popravili in dosegli orbito z apogejem 476.000 kilometrov, kar je bilo dovolj, da je pripotovala v bližino Lune.Ko se je mimo Lune 18. marca 1990 zavihtela prvič, se je od nje odcepil manjši orbiter Hagoromo. Po podatkih Nase se je oddajnik orbiterja pokvaril že slab mesec pred tem, opazovanja s tal so pokazala, da se je utiril, a to ni bilo nikoli potrjeno, še zdaj se torej ne ve, ali je Hagoromo zaokrožil okoli Lune in je nato padel na površje ali pa je ubežal in odpotoval v heliocentrično orbito. 18. marca 1990 se je Hiten Luni približal na 16.500 kilometrov.Eden glavnih ciljev odprave je bil preizkušanje manevra zaviranja z gravitacijsko pomočjo planeta, ki ga je sonda marca 1991 tudi uspešno izvedla. S tem se je primarni del odprave tudi končal. Drugega oktobra 1991 je Luna začasno Hiten tudi ujela in sonda je potovala skozi točki L4 in L5 v sistemu Zemlja-Luna. Februarja 1992 je že zmanjkovalo goriva, 15. februarja so zato sondo utirili v orbito Lune, zadnje kapljice pa so porabili za načrtovano strmoglavljenje na površje Lune, in sicer v krater Furnerius. To se je zgodilo 10. aprila 1993.