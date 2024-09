Jedrska energija za pogoltno obdelavo podatkov

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji petek sta Microsoft in ameriško energetsko podjetje Constellation Energy najavila tesno sodelovanje, pri katerem bo informacijski velikan za obdobje dvajsetih let zakupil elektriko iz jedrske elektrarne na Otoku treh milj v Pensilvaniji, ki jo bodo v ta namen vnovič zagnali. Prvo enoto elektrarne naj bi po novem načrtu oziroma sodelovanju družb Constellation in Microsoft ponovno odprli do leta 2028, pri čemer bo energetsko podjetje za reaktivacijo predvidoma potrošilo poldrugo milijardo evrov.

Ker gre za nizkoogljično tehnologijo, ki hkrati zagotavlja zanesljiv vir elektrike, ima jedrska energija med ameriškimi informacijskimi velikani vse več zagrizenih privržencev.