Južna Koreja proti Luni pošilja Danuri

Nocoj bodo s Cape Canaverala s Spacexovo raketo proti Luni poslali prvo južnokorejsko lunarno odpravo. Korejski lunarni orbiter (Korea Pathfinder Lunar Orbiter, KPLO), ki ga imenujejo tudi Danuri (sestavljenka besed, ki pomenita »uživaj v Luni«), bo do svojega cilja prispel sredi decembra, v orbiti pa bo predvidoma krožil leto dni.

Južna Koreja se lahko pohvali s kar nekaj sateliti v zemeljski orbiti, ta pa bo prvi odpotoval proti Luni. V sodelovanju z Naso so ga gradili šest let, stal je okoli 180 milijonov evrov. Iz orbite bo proučeval ostanke magnetnega polja, iskal pa bo tudi vodo in led. Vsekakor si želijo, da bi tlakovalec poti uspešno začel zgodbo, katere vrhunec bo pristanek južnokorejske sonde na Luni do konca desetletja. »Razvili bi radi tehnologijo tako za vesoljske raziskave kot za druga znanstvena področja,« je dejal Unhjok Kim, vodja projekta pri Korejskem vesoljskem raziskovalnem inštitutu (KARI).

Izstrelitev: (predvidoma) 5. avgusta 2022 ob 1.08 Masa ob izstrelitvi: 678 kg Utirjenje v orbito: 16. decembra 2022 Orbita: polarna 100 x 100 km Predvidena življenjska doba: eno leto

Danuri je opremljen s šestimi znanstvenimi instrumenti. Polcam bo prva kamera v lunarni orbiti, ki bo površje snemala s polarizirano svetlobo, s kakršno pogosto opazujejo Zemljo. Z zaznavanjem, kako se svetloba odbija od površja, bo instrument lahko natančno opisal velikost in gostoto kamnov in peska na površju. Podatki o velikosti kamenčkov, ki razpadajo pod vplivi okolice, bodo več povedali tudi o starosti posameznih geoloških značilnosti in vulkanskih nanosov na površju.

Nasa je za odpravo pripravila kamero Shadowcam. Gre za podoben instrument, s kakršnim je opremljen Nasin satelit Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), vendar bistveno bolj občutljiv, saj bo snemal območja na polih, ki so v večni senci. Po besedah Rachel Klima, planetarne geologinje z univerze Johnsa Hopkinsa, bodo s kamero lahko ugotovili, ali bodo roverji, ki jih nameravajo na Luno poslati v prihodnjih letih, sposobni zapeljati v polarne kraterje, v katerih bi se lahko skrival tudi led. Satelit je opremljen še z magnetometrom, spektrometrom gamažarkov, s katerim bodo proučevali kemično sestavo, in še dvema kamerama, s katerima bodo iskali ustrezno območje za korejski pristajalnik.

Za južnokorejsko vesoljsko industrijo je dobro obdobje. Sredi junija so namreč uspešno izstrelili lastno raketo, tristopenjsko KSLV-II ali Nuri. »Zdaj imamo možnost, da lastne satelite izstrelimo z lastno raketo,« je poudaril Unhjok ​ Kim. Pri njihovi vesoljski agenciji že snujejo novo, še močnejšo raketo, se pa, kot je dodal, zavedajo, da je za zdaj izstreljevanje lastnih raket še vedno dražje, kot pa če za to zakupijo denimo Spacexov falcon 9.

KPLO bodo utirili v polarno orbito na višini 100 kilometrov, kasneje bodo orbito lahko znižali. Niso pa se še odločili, ali bodo sondo po koncu odprave namerno strmoglavili na površje ali jo bodo morda dvignili še višje in bo tam še več let krožila, je navedel Unhjok ​Kim.

Proti Luni trenutno že potuje Capstone, v prihodnjih mesecih pa si lahko obetamo še več odprav. Med temi je zagotovo najbolj pričakovana ameriška Artemis, Združeni arabski emirati bodo konec leta na površje poslali rover, v začetku prihodnjega leta pa si lahko obetamo še rusko in indijsko odpravo.