Kako prepričljive bodo nove naprave

Kitajski tehnološki gigant je na Dunaju predstavil novo serijo naprav, a odkar so zaradi ameriških sankcij še v času Donalda Trumpa, pod Bidnovo administracijo pa tudi ni na vidiku omilitev, ostali brez dostopa do Googlovih mobilnih storitev, so ostali tudi brez novih kupcev.

Njihove naprave, čeprav jim kakovosti strojne opreme ne gre oporekati, je na programski strani ostal brez številnih priljubljenih aplikacij, ki v ozadju delujejo s pomočjo Googlovih storitev, in pa paradnih aplikacij tega ameriškega tehnološkega velikana. Pri kitajskem podjetju so se hitro odzvali in skušajo nadomestiti izgubljeno z lastno trgovino aplikacij, a predvsem v Evropi in v ZDA to, vsaj za zdaj, ni dovolj.

Razvijalci aplikacij morajo za Huaweievo programsko okolje svoje storitve prilagoditi in kot so poudarili na predstavitvi njihova trgovina AppGallery dosega sicer hitro rast in tudi vse več prenosov. Pri predstavitvi novega telefona pa bode v oči tudi to, da zaradi enakih razlogov ne morejo vgrajevati podpore 5G, med tem ko telefoni njihove konkurence slonijo ravno na podpori novemu hitremu omrežju.

Pri podjetju, kot je poudaril predsednik podjetja Huawei Consumer BG za Srednjo in Vzhodno Evropo, Skandinavijo, Kanado in Turčijo, Derek Yu, se ne predajajo, kljub težavam. Številke niso več blesteče, saj so prihodki v prvi polovici letošnjega leta padli za skoraj 30 odstotkov. V prvi polovici 2021 jim je močno upadla prodaja, hkrati pa imajo težave zaradi pomanjkanja čipov. Sektor potrošniške elektronike je ustvaril kar 47 odstotkov manjši prihodek kakor leto prej, kar je velik udarec glede na to, da je prodaja v tem sektorju, in to predvsem mobilnih telefonov, prispevala več kot 50 odstotkov celotnega zaslužka. V sektorju telekomunikacijske opreme so utrpeli 14-odstotni upad. Yu je povedal, da sicer konec leta pričakujejo podobne poslovne rezultate kot lani.

Derek Yu je poudaril, da se ne predajajo. FOTO: S. S.

Nov telefon iz serije nova

Na Dunaju udeleženci niso doživeli predstavitve novega modela iz serij najbolj tehnološko dovršenih P-jev ali Matov, ampak devetico iz serije nova, ki so jo prvič predstavili leta 2016. Telefon za 499 evrov je od prejšnjih modelov izboljšan z nekaterimi lastnostmi, ki so bile rezervirane predvsem za paradne telefone iz srednjega oziroma višjega razreda.

Pri Huaweiu želijo z novo 9 prepričati mlade, ki jim je pomembna predvsem dobra kamera (če seveda odmislimo, da se je prek njihove trgovine z aplikacijami težko dokopati do nekaterih ključnih aplikacij za nalaganje fotografij).

Kamera je med drugim opremljena z barvnim filtrom RYYB (CFA) in inovativno tehnologijo izboljšave fotografij XD Fusion Engine. Še posebej naj bi se kamere izkazale v slabših svetlobnih pogojih, na pomoč pa priskoči še njihova umetna inteligenca. Telefon je sicer prijetno lahek in tanek, za zdaj bo od novembra na voljo v dveh barvah – črni in zvezdnato modri. Zatrdili so, da je dobra tudi baterija, da bo zmogla tudi bolj zahtevne uporabnike, s hitrim polnjenjem pa se bo menda napolnila v le 38 minutah.

Predstavili so še novi uri in »šminka« slušalke

Na Dunaju so predstavili še novi različici ur serije Huawei Watch GT 3. Gre za elegantna izdelka, ki lahko uporabnika spremljata na vsakem koraku, saj omogočata več kot 100 vadbenih programov in tudi vse druge pritikline, kot so spremljanje srčnega utripa ali kako (dobro) spite. Uri sta seveda prilagodljivi z zamenljivimi paščki, priporočena cena 46-milimetrske različice bo 349 evrov, 42-milimetrske pa 329 evrov.

Nazadnje pa so na dogodku, ki po dolgem času ni potekal virtualno, pokazali še posebno različico brezžičnih slušalk FreeBuds Lipstick, slušalke so kakopak v živordeči barvi v škatlici, ki bi jo mimogrede zamenjali za ličilo za ustnice. Slušalke so združljive tudi z drugimi iOS in Android napravami, na voljo pa bodo po priporočeni ceni 249 evrov.