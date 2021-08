Kaprice Zemljinega ščita

V nadaljevanju preberite:

Ključ za razumevanje magnetnega polja se skriva v zemeljskem jedru. Delimo ga na notranje trdno in zunanje tekoče jedro. Obe plasti sta sestavljeni pretežno iz železa in niklja. Tekoče zunanje jedro je v nenehnem gibanju, pri čemer se vroča zmes kovin dviguje in hladi ter nato zopet potone. Pri potovanju toka kovin skozi obstoječe šibko magnetno polje se ustvarijo električni tokovi in s tem dodatna magnetna polja. Svoje doda še vrtenje Zemlje in dobimo močno magnetno polje, ki sega daleč v vesolje.



A model je eno, realnost pa drugo. Tokovi v tekočem jedru niso povsem enakomerni. Na polje vplivajo tudi lastnosti plašča, zemeljske plasti med tekočim jedrom in skorjo. To pa vodi do zanimivih in težko predvidljivih posledic.