Kitajska do postaje uspešno dostavila zaloge

Tovorna kapsula, ki so jo izstrelili včeraj z raketo dolgi pohod 7, se je uspešno spojila z osrednjim delom kitajske vesoljske postaje Tianhe, ki so jo izstrelili 29. aprila. Kapsula Tianzhou-2 je postaji dostavila zaloge za astronavte, vključno s hrano, opremo in tudi gorivo, navaja kitajska tiskovna agencija Xinhua. Prihodnji mesec bodo namreč v vesolje na trimesečno odpravo poleteli trije astronavti.Tianzhou-2 je druga od enajstih odprav, ki jih kitajska vesoljska agencija načrtuje, da zgradijo novo vesoljsko postajo s tremi glavnimi moduli. Kitajska gradi svojo postajo, ker zaradi političnih razlogov ne sme sodelovati pri projektu mednarodne vesoljske postaje.Prihodnje leto bo Kitajska izstrelila še dva modula Wentian in Mengtian, da bodo sestavili postajo v obliki črke T, celotna konstrukcija bo imela maso okoli 70 ton. Za to bodo uporabili raketo dolgi pohod 5B, ki je trenutno njihova najmočnejša raketa, v nizkozemeljsko orbito je sposobna ponesti 25 ton tovora.S takšno raketo so izstrelili tudi Tianhe, nato pa se je osrednji del rakete nesrečno ujel v orbito in povzročil precej negodovanja, saj je sledil nekontroliran padec v atmosfero. Dolgo časa se je ugibalo, ali bo kakšen kos, ki bo preživel potovanje skozi atmosfero – večji del je sicer izgorel – padel na poseljena območja. Kosi so nato padli v Indijski ocean v bližini Maldivov.