Končno odtegnili zataknjene vijake

Predstavljajte si, da prejmete darilno škatlico z neprecenljivo vsebino, ki je v več letih prepotovala več milijonov kilometrov, nato pa ugotovite, da škatlice ne morete odpreti. To se je pripetilo Nasi.

Ekipa inženirjev pri Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu je po več kot treh mesecih končno odvila vijaka, ki sta preprečevala, da bi se dokopali do celotnega vzorca z asteroida Bennu, ki ga je zagrabila sonda Osiris Rex.

Sonda je z Zemlje odpotovala septembra 2016, konec leta 2020 je prispela do svojega cilja – okoli 500 metrov širokega asteroida Bennu, ki bi bil lahko nevaren za naš planet. Oktobra 2020 je sonda v drznem manevru pograbila prgišče kamenja in prsti z asteroida, vse to varno spravila v povratno kapsulo, nekaj časa še krožila okoli začasnega doma, nato pa se odpravila nazaj proti Zemlji. Septembra lani je Osiris Rex odvrgel kapsulo in odhitel naprej proti asteroidu Apophis. Pri Nasi so bili navdušeni, kako dobro so vse izpeljali in kako uspešna je bila ročica, ki je pobrala vzorec. Že nad pokrovom kapsule Tagsam ga je bilo namreč okoli 70 gramov, deset več, kot so načrtovali. Vzorec je navdušil astrobiologe, saj je bilo v njem vse, na kar so upali, in še več. V njem so odkrili organske spojine, in tako vse bolj velja, da so morda ravno takšni asteroidi pred milijardami let zasejali vse potrebno, da je naš čudoviti planet oživel.

Odprta kapsula z dragocenim vzorcem FOTO: Nasa

Potem pa so bolj potihem pri Nasi priznali, da ne morejo in ne morejo odpreti glavnega prostorčka, kamor je sonda spravila vzorec. Ker sta se dva od 35 vijakov zataknila. Pri Nasi ne gre s kakimi preprostimi ukrepi, ki nam najprej padejo na pamet, da bi denimo malo potolkli, kajti s tem bi lahko kontaminirali vzorec. Zasnovali in izdelali so dve novi orodji za razstavljanje glave Tagsama. Njun sestavni del so po meri izdelani nastavki iz posebnega kirurškega, nemagnetnega nerjavečega jekla, so pojasnili pri vesoljski agenciji. »Poleg posebnega materiala je bil izziv tudi, da je orodje dovolj majhno in lahko za uporabo v brezzračni komori,« je povedala Nicole Lunning, raziskovalka pri odpravi. Dodala je, da so morali novi orodji najprej temeljito preizkusiti na drugih vijakih. Tako vsekakor lahko verjamemo njenim besedam, da so bili presrečni, ko jim je 10. januarja uspelo odtegniti trmasta vijaka.

Koliko je še vzorca, bodo sporočili čez čas, so zapisali pri Nasi. Že zdaj pa je jasno, da je to največji vzorec asteroida, ki ga je človeška kapsula dostavila na Zemljo. Japonska Hajabusa je, za primerjavo, prinesla le dobrih pet gramov z asteroida Rjugu.

Ameriški raziskovalci bodo pripravili podroben katalog dostavljenih kamenčkov. Del so jih že razdelili vsem zainteresiranim raziskovalcem po vsem svetu, del vzorca pa bodo za več desetletij spravili v posebno hladilno komoro, v kateri je temperatura minus 80 stopinj Celzija. Odprli jo bodo, ko bo na voljo nova tehnologija za raziskovanje.