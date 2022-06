Krasni novi splet

V nadaljevanju preberite:

Kaj pravzaprav je Web3? Na kratko povedano, gre za idejo svetovnega spleta, kjer bi bile tehnologije na temelju veriženja blokov (blockchain), kot so kriptovalute in žetoni NFT, neločljivo in bistveno vpete v njegovo delovanje ter našo rabo tamkajšnjih storitev. Zato so kriptopodjetja tako zelo prisotna pri teh poskusih in rada svoje projekte, kot so denimo NFT igre, že okličejo za del Web3. Daljša razlaga gre v smeri, da naj bi tako zastavljeno omrežje omogočalo decentralizacijo oziroma osvoboditev iz okovov osovraženih tehnoloških velikanov, kot so Google, Facebook in Amazon. Toda da ne bo nesporazuma, najprej poglejmo, kako si sploh sledijo generacije svetovnega spleta.