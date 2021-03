Marsovski helikopter pred prvim poletom

Simbolika prvega poleta

Marsovski helikopter bo na Marsu doživel trenutek bratov Wright, ki sta na Zemlji poletela s prvim motornim letalom. Helikopterju Ingenuity so dodali kot poštno znamko velik delec blaga muslin , ki je prekrival spodnji del levega krila letala bratov Wright.

Perseverance je posnel vzletno pisto helikopterja. FOTO: NASA/JPL-Caltech/MSSS/AFP

Poligon, na katerem bo helikopter opravil nekaj kratkih poletov. Območje je posnela kamera Hirise na Nasinem orbiterju Mars Reconnaissance (MRO). FOTO: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/AFP

Nasa bo okoli 8. aprila s helikopterjem Ingenuity (Iznajdljivost) skušala prvič v zgodovini nadzorovano leteti na drugem planetu. Trenutno je 1,8 kilograma težko plovilo še pritrjeno na podvozje roverja Perseverance , ki pa je 21. marca odvrgel zaščitni kovček, ki ga je varoval med pristajanjem. Inženirji so izbrali vzletišče, ki je povsem ravno in brez ovir, in postavili poligon za kratke polete, izbrali so tudi končno točko pristanka.»Ko se bo začel postopek spuščanja helikopterja na površje, ne bo več poti nazaj. Vse aktivnosti so usklajenein se povezujejo. Če bomo zaznali, da kaj ne teče po načrtih, bomo morda počakali dan ali dva in razmislili, kako in kaj,« je pojasnila inženirka. Postopek spuščanja bo trajal dobrih šest dni, takrat se bo odklenil mehanizem, s katerim je helikopter priklenjen na podvozje, nato se bodo razpeli rotorji in iztegnile noge plovila. V tem času se bo helikopter še napajal s pomočjo roverja, ki pa se bo potem umaknil, da bo helikopter sončne panele nastavil soncu.»Ko je Nasin rover Sojourner leta 1997 prvič zapeljal po Marsu, je dokazal, da je to mogoče, in spremenil naše nadaljnje raziskovanje rdečega planeta. Podobno se bomo zdaj učili, ali bi lahko planet raziskovali z letečimi plovili,« je o demonstracijski tehnologiji povedala, vodja Nasinega oddelka za planetarno znanost. Ko bo rover sopotnika odložil na tla, bo ta imel 30 marsovskih oziroma 31 zemeljskih dni, da pokaže, ali zna leteti tudi na Marsu.Pri letenju mu bo v pomoč manjša Marsova gravitacija (tretjina Zemljine), a po drugi strani mu bo polet otežilo zelo redko ozračje (odstotek gostote Zemljinega ozračja). Mars v enem dnevu prejme pol manj sončne energije kot Zemlja, ponoči pa temperatura pade na minus 90 stopinj Celzija. Vse našteto je bil velik izziv za inženirje: helikopter mora biti majhen in lahek, a z dolgimi rotorji, s sončnimi paneli mora zbrati dovolj energije, da se greje tudi ponoči. »Prvi koraki do poleta so se začeli pred šestimi leti in to je bilo za nas neznano območje. Že spust na površje bo dosežek, še večji uspeh pa bo, če bo preživel prvo noč na Marsu, ko ga rover ne bo več ščitil in napajal z energijo,« je poudaril, vodja projekta.Ko bo vse nared za prvi poskus poleta, bo Ingenuity dobil še zadnje podatke prek Perseverancea iz nadzornega centra. Njegovi rotorji se bodo zavrteli s hitrostjo 2537 obratov na minuto, dvignil se bo s hitrostjo meter na sekundo, nato pa bo 30 sekund vztrajal na višini treh metrov nad tlemi. Potem bo pristal. Rover bo poslal podatke in posnetke, ki bodo sporočili, ali je bil polet uspešen, inženirji pričakujejo, da bodo dobili tudi fotografije, ki jih bodo zajele helikopterjeve kamere. Ta del odprave je stal 80 milijonov dolarjev.