Matevž Dular do novega prestižnega financiranja

Evropski raziskovalni svet (ERC) je izbral projekt PureWater, ki ga vodi prof. dr. Matevž Dular s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, za financiranje v okviru razpisa ERC za potrditev koncepta (Proof of Concept).

Gre za pomembno priznanje inovativnosti in uporabne vrednosti raziskav, ki združujejo napredno znanost in reševanje globalnih izzivov, so sporočili s fakultete za strojništvo. V projektu se ukvarjajo z enim najpomembnejših globalnih izzivov: kako do čiste pitne vode. Razvijajo posebno kompaktno napravo, ki združuje kavitacijo in netermično plazmo (CAP) za učinkovito, varno in energetsko varčno dezinfekcijo vode. »Gre za nadaljevanje uspešnega temeljnega raziskovalnega projekta CABUM, v katerem je ekipa dokazala, da kavitacija z mehanskimi silami uspešno uničuje mikroorganizme, pri čemer se učinki še okrepijo z natančnim nadzorom pogojev. V projektu PureWater bo ta tehnologija nadgrajena z vžigom plazme v območju nizkega tlaka, kar dodatno poveča učinkovitost dezinfekcije,« so pojasnili.

Namen projekta je razvoj kompaktne pilotne naprave, ki bo omogočala varno, energetsko učinkovito in dolgotrajno zanesljivo dezinfekcijo vodnih sistemov v javnih in industrijskih objektih z visokim tveganjem za pojav bakterije Legionella pneumophila, hkrati pa bo predstavljala prosto dostopno rešitev za decentralizirano čiščenje pitne vode v socialno in infrastrukturno ogroženih okoljih.

»Prejeti ERC Proof of Concept financiranje je izjemno priznanje za našo ekipo in potrditev, da ima naš projekt velik potencial za vpliv v realnem svetu,« je povedal prof. dr. Matevž Dular, ki je s tem uspehom postal edini raziskovalec v Sloveniji, ki je prejel dva ERC Proof of Concept projekta, kar dodatno potrjuje njegov izjemen prispevek k razvoju trajnostnih rešitev za globalne izzive.

Projekt bo potekal v sodelovanju z raziskovalci z Biotehniške fakultete, s ciljem razvoja robustne, prenosljive in zanesljive tehnologije, ki bo omogočila dostop do čiste vode tudi v najzahtevnejših pogojih.