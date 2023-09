Miši sodelujejo pri razvoju znanosti

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je bilo lani v znanstvene namene uporabljenih 6523 živali, glavnina (5005) je bilo glodavcev, od teh daleč največ miši (5005). Sledile so ribe, kot so losos, postrv, zlatovčica in lipan (930), ter domače kokoši (383). V postopkih je bilo uporabljenih tudi nekaj konjev, prašičev in ovc. Število živali, uporabljenih v poskusih, zadnja leta pada, so povedali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pristojna za odobritev vlog za poskuse, ki vključujejo živali.

Oddelek za eksperimentalno onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana je raziskovalna ustanova, ki porabi največ poskusnih živali – izključno miši –, okoli dva tisoč na leto. Glavni namen raziskav je prenos zdravljenj iz predkliničnih v klinične raziskave. »Če hočeš prenesti terapijo od raziskav do klinike, so poskusi na živalih nujni. Na področju onkologije bo tako še dolgo, ker prihajajoče nove terapije vplivajo na imunski sistem. Za zdaj še ne znamo narediti tumorja, celic, ki so v njem, krvožilja in imunskega sistema v umetnem sistemu,« je povedala Maja Čemažar, vodja oddelka za eksperimentalno onkologijo in predsednica etične komisije za poskuse na živalih.