Mobilne banke in denarnice varne kot Fort Knox

AppGallery Foto Huawei

»Mobilno plačevanje je priročno, dosegljivo 24/7 in predvsem varno. Plačevanje na prodajnih mestih poteka brezstično, s čimer uporabniki zmanjšajo osebne stike, mesečne obveznosti pa lahko poravnajo kar iz varnega zavetja doma, ne da bi se morali po nepotrebnem izpostavljati okužbi na pošti ali v bančni poslovalnici,« je povedal Matic Žmuc, projektni vodja v marketingu podjetja MBILLS d. o. o.

Varnost je na prvem in zadnjem mestu

»Vsaka nova različica mobilne aplikacije mora pred izdajo še prestati varnostni test, ki temelji na strogih varnostnih zahtevah regulatorjev in bančne skupine, kateri pripadamo,« razloži Laura Brec Frančeškin, Sektor za marketing in korporativno komuniciranje, Banka Intesa Sanpaolo d. d.

»Varnost ob prijavi: uporabnik za prijavo v bančno aplikacijo uporabi številko PIN, ki si jo pri namestitvi nastavi sam oziroma se lahko prijavi z eno od biometričnih metod (prepoznava prstnega odtisa ali prepoznava obraza). Aplikacija se po treh napačnih vnosih številke PIN ali neprepoznavne biometrične metode samodejno zablokira, kar bi pri morebitni kraji telefona preprečilo nepooblaščen dostop. Za dodatno varnost aplikacija ob vsaki prijavi prikaže pomešano virtualno številčno tipkovnico za vnos kode PIN,« dodaja Laura Brec Frančeškin. .

»Za zagotavljanje varnosti imamo ponudniki finančnih storitev implementirane številne sodobne protokole. Za kartična plačila sta tako v veljavi protokola 3D Secure 1.0 in 2.0, ki omogočata dvostopenjsko potrjevanje spletnih nakupov. Z novim letom zakonodaja za spletna plačila uvaja tako imenovano 'močno avtentikacijo' (t. i. SCA – strong customer authentication) vsakega plačila po EMV 3DS protokolu,« pove Matic Žmuc.

Možnosti, ki omogočajo, da za varnost poskrbite tudi sami

V trgovini AppGallery najdete aplikacije svojih bank Foto Huawei

Zapravite lahko samo toliko, kot imate

Dodatno pa sta vam na voljo mobilni denarnici mBills in VALÚ Foto Huawei

»Storitve bank postajajo vse bolj sodobne in mobilne, banke pa to pogosto dosegajo prav s povezovanjem s FinTech podjetji. Primer takega sodelovanja je sodelovanje med MBILLS in banko Sberbank, ki uporabnikom mBills omogoča, da sredstva za svoja plačila črpajo neposredno s svojega bančnega računa Sberbank, na drugi strani pa povezava za komitente Sberbank predstavlja nov, dodaten kanal za enostavno plačevanje,« zaključuje Matic Žmuc.



Pametni telefon je lahko odličen pripomoček za organizacijo in urejanje življenja. Foto Huawei

Zato niso med prvimi pri uvajanju novih storitev, možnih zaradi tehnološkega razvoja, a ko jih, smo lahko prepričani, da je za njihovo varnost odlično poskrbljeno. Tako je bilo s spletnimi in pozneje z mobilnimi bančnimi storitvami, brez katerih si le težko predstavljamo sodobno življenje.Pametni telefon je odličen pripomoček za varno opravljanje bančnih storitev, saj je dostop do njega zaščiten z geslom oziroma s številko PIN ali, še bolje, s tipalom prstnega odtisa ali prepoznavo obraza. S tem je, kot so nam povedali ponudniki slovenskih bančnih aplikacij in mobilnih denarnic, ki jih najdete v Huaweievi trgovinivzpostavljena prva obrambna linija. Vpliv na varnost naprave in posledično uporabnika imata še operacijski sistem in mobilne storitve kot ogrodje delovanja aplikacij, zaradi česar je Huawei tema področjema namenil največ pozornosti. Mobilne storitve HMS slovijo po visoki stopnji varnosti in varovanja zasebnosti, saj v nasprotnem primeru v trgovini AppGallery, ki, mimogrede, z več kot 500 milijoni uporabnikov velja za eno od treh največjih tovrstnih trgovin, ne bi našli bančnih aplikacij večine najpomembnejših svetovnih ter slovenskih bank in ponudnikov finančnih storitev.Opravljanje bančnih storitev na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih obstaja že več kot desetletje, medtem ko je pri nas razcvet doživelo pred petimi leti in od tedaj strmo narašča. Leta 2015 je aplikacije mobilnega bančništva uporabljalo dobrih dvesto tisoč pravnih in fizičnih oseb, število uporabnikov pa se je do letos v Sloveniji povečalo že skoraj na milijon. Razlog za hitro rast je zaupanje, da je uporaba mobilne bančne aplikacije ali finančne aplikacije izredno varna.Kot so nam povedali drugi ponudniki, imajo bančne aplikacije za namene varnega delovanja implementirane številne sodobne in v industriji potrjene protokole. To med drugim pomeni, da je delovanje zaustavljeno po treh neuspelih poskusih vstopa z napačno kodo PIN ali neprepoznavne biometrične metode, kar prepreči zlorabo v primeru izgube ali kraje pametnega telefona. Nekatere aplikacije morda vključujejo katero drugo metodo, ki pa je v osnovi podobna in ima enak cilj: zagotoviti uporabniku najvišjo možno raven varnosti.Z novim letom bodo varnostni pogoji še dodatno zaostreni. Zakonodaja za spletna plačila namreč uvaja tako imenovano »močno avtentikacijo«. Vsak spletni nakup bo od tedaj treba potrditi z dvema od treh elementov prepoznave uporabnika, po načelih »kaj veš«, »kaj imaš« in »kaj si«. Večina bank bo temu zadostila z metodo potrjevanja nakupa v mobilni bančni aplikaciji (kaj imaš), v katero uporabnik ne more vstopiti mimo obveznega vnosa kode PIN (kaj veš) oziroma preverjanja prstnega odtisa ali obraza s pomočjo biometričnih tipal pametnega telefona (kaj si). Zato ni odveč dodati, da imajo pametni telefoni Huawei vgrajeno zanesljivo in hitro tipalo prstnega odtisa, nekateri pa poleg tega še sistem prepoznave obraza v vseh razmerah uporabe.V trgovini AppGallery boste aplikacije svojih bank našli komitentiin. Z njimi lahko položnico enostavno slikate in plačate z enim klikom. Prav tako pa lahko opravite številne druge storitve, med drugim spremljate stanje na računu, dvignete limit na plačilni kartici in celo sklenete hitri kredit. V bančnih aplikacijah najdete tudi informacije o bližnjih bančnih poslovalnicah in vse nujne kontaktne podatke vaše banke, če bi jih kdaj potrebovali. Ker ima bančna aplikacija poln dostop do vaših financ, je priporočljivo, da nekaj malega za varnost postorite tudi sami. Najprej kode za vstop v telefon in aplikacijo ne zaupajte nikomur, kot nikomur ne zaupate kode PIN svoje plačilne kartice. Kakšne možnost so na voljo kasneje, je odvisno od aplikacije, vendar lahko omejujete plačila v tujino, postavljate omejitve dvigovanja gotovine ali plačevanja na spletu in, kar je najbolj pomembno, takoj in brez težav lahko v aplikaciji blokirate plačilno kartico v skrajnem primeru izgube ali kraje. Ni lepšega, če lahko večino bančnih storitev opraviš v varnem (in toplem) zavetju doma in predvsem kadarkoli. Z mobilno bančno aplikacijo so vam bančne storitve vedno in zaradi intuitivnega načina uporabe pametnega telefona tudi preprosto dostopne.Dodatno pa sta vam na voljo mobilni denarniciin, ki sta namenjeni hitremu in varnemu plačevanju s pametnimi telefoni. Med njima so razlike, a glede varnosti tudi sorodnosti. Delujeta po načelu, da lahko porabite samo znesek, ki ga prej naložite na račun storitve oziroma na tako imenovani fiduciran račun pri eni od slovenskih bank. Dodatno so sredstva uporabnikov vključena v državni sistem jamstva za vloge, ki ga upravlja Banka Slovenije, kar zagotavlja, da je vaš denar v teh dveh mobilnih denarnicah varno shranjen.Podobno kot velja za bančne aplikacije, velja tudi za mobilne denarnice. Prilagajate lahko omejitve dviga gotovine, urejate možnosti plačevanja v tujino in po potrebi prekličite kartico.Pametni telefon je lahko odličen pripomoček za organizacijo in urejanje življenja. Zlasti, če ste nekoliko bolj raztreseni. Z ustreznimi aplikacijami boste v trenutku postavili trdne temelje, ki vam bodo v marsikaterem pogledu olajšali vsak dan. Posledično boste manj pod stresom, prav tako pa boste prihranili na času, saj bodo digitalne rešitve mislile namesto vas. Trgovina AppGallery ponuja še tisoče drugih aplikacij, ki so pregledno organizirane v 20 vsebinskih kategorij. Dodatno pa vam pri iskanju želenih vsebin na pomoč priskoči še vsestranski iskalnik. Z njim lahko poiščete aplikacije, novice, slike in druge priročne informacije, s certifikatom o zaščiti podatkov ePrivacyseal je zagotovljenih več načinov zaščite podatkov, vključno z varnim iskanjem brez beleženja zgodovine in otrokom prijaznega iskanja.