Modri duh bo skušal pristati na Luni

Zasebno podjetje Firefly Aerospace bo danes s pristajalnikom Blue Ghost (Modri duh) skušalo pristati na Luni. To naj bi se zgodilo ob 9.34 po srednjeevropskem času na širšem območju Mare Crisium.

Dogajanje bomo prenašali v živo.

»Nekaj ur pred pristankom bomo plovilu poslali zadnje ukaze, manevri ob spuščanju in pristajanju pa bodo trajali približno eno uro,« je za portal space.com povedal programski direktor podjetja Ray Allensworth. Ukazi bodo plovilu narekovali, da se bo spustil iz orbite, približno 20 km nad površjem bo prižgal motorje za spust. Ta del je avtonomen, Blue Ghost si bo pri pristanku pomagal z navigacijskim sistemom in kamerami, da bo našel najbolj optimalen prostor za pristanek.

Slabih 90 milijonov evrov vredna odprava, ki jo je v večji meri financirala tudi Nasa, je z Zemlje odpotovala 15. januarja s Spacexovo faketo falcon 9. Blue Ghost bo, če bo pristanek uspešen, postal drugi zasebni pristajalnik, ki bo uspešno mehko pristal na Luni. Prvi je bil Odisej podjetja Intuitive Machines (vsi drugi poskusi so se do lani končali s strmoglavljenjem), ki je februarja lani mehko pristal, a se nesrečno prevrnil in ni mogel pokazati vseh svojih tehnologij. Podjetje Intuitive Machines je medtem letos že poslalo drugo svoje plovilo proti Luni.

Ameriški pristajalnik Blue Ghost je opremljen z več znanstvenimi instrumenti vesoljske agencije Nasa, ki je gradnjo plovila financirala prek svojega programa za komercialne lunarne odprave. Z instrumenti bodo preučevali Lunino okolje, hkrati pa bodo preizkusili tehnologije za prihodnje odprave Artemis, so navedli pri Nasi. Pristajalnik je med drugim opremljen z vrtalnikom, s katerim bo zavrtal v površje, pa z novim navigacijskim sistemom ter novimi materiali, odpornimi proti lunarnemu prahu.

Plovilo je slikalo tudi Zemljo. FOTO: Firefly Aerospace/AFP

Pristajalnik je v Lunino orbito vstopil 13. februarja, odtlej se je počasi spuščal. V nedeljo bo pristal na območju Mare Crisium na severovzhodnem delu nam vidne strani, kjer naj bi dva tedna izvajal raziskave, potem ga bo zajela noč, ki naj je ne bi preživel. Blue Ghost je visok dva in širok 3,5 metra. Firefly Aerospace je ameriško zasebno vesoljsko podjetje s sedežem v Cedar Parku v Teksasu, poleg pristajalnikov razvijajo tudi male in srednje velike nosilne rakete za komercialne izstrelitve v orbito.