Morda je narava nekoliko »žleht« in nam ne pusti zraven

Slovenija je 21. junija postala 25. polnopravna članica Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern). Slovenske raziskovalke in raziskovalci sodelujejo z organizacijo, ki upravlja največji pospeševalnik delcev na svetu, že pol stoletja, v zadnjih letih predvsem v eksperimentu Atlas. Njihove dejavnosti segajo od raziskav in razvoja do gradnje in zagonov ter zbiranja fizikalnih rezultatov.

O delovanju slovenske skupine raziskovalcev, iskanju nove fizike, multikulturnosti in pomenu polnopravnega članstva za državo smo se pogovarjali s prof. dr. Markom Mikužem, profesorjem na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in raziskovalcem na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev na Institutu Jožef Stefan.

Katere so aktualne raziskave v Cernu, pri katerih sodelujete, in kakšna je vloga slovenske skupine?

Glavni eksperiment, pri katerem sodelujemo, je Atlas, vključujemo pa se še v LHC-B, pri katerem bo sodeloval predvsem del skupine, ki trenutno deluje na eksperimentu Belle II na Japonskem. Pri Atlasu sodelujemo uradno od junija 1996, kar pomeni, da smo sodelovali v vseh fazah eksperimenta: od razvoja, gradnje, zagona, fizikalne analize do končnih rezultatov.

Kot rad rečem, nas je nekoliko več kot ducat od 3000 sodelujočih znanstvenikov, to je manj kot pol odstotka. Tako majhna skupina se ne sme razpršiti, zato smo se osredotočili na nekaj projektov in v eksperimentu smo dobro prepoznani. Pri fizikalni analizi smo večinoma osredotočeni na pojave eksotičnih delcev. Pri hadronski fiziki v roju tisočih delcev pogosto ne vidite ničesar, zato potrebujete sle oziroma po angleško messengerje. Dobri sli v velikem hadronskem trkalniku (LHC) so elektroni in njihovi težji bratje mioni. Posebej zanimivo je, ko imata dva zelo hitra elektrona ali miona enak naboj, saj taki pari v do zdaj znani fiziki, torej v standardnem modelu, težko nastanejo. Če se pojavita, lahko posumimo, da se dogaja nekaj čudnega, eksotičnega.

Zdaj smo na meji. Čedalje več znamo, vse bolje obvladamo, toda za zdaj nismo videli presežka nad napovedmi standardnega modela. Dokler ne bomo videli signala, kakršnega smo, recimo, pri Higgsovem bozonu, je pravzaprav tudi odsotnost signala informacija. Ni pa tako lepa. Jaz imam raje signal. A v sili še hudič muhe žre in tudi to je novo znanje, premikanje meja.

Na eksperimentu ATLAS in CMS so leta 2012 zaznali Higgsov boson. FOTO: Shutterstock

Se pravi, da zdaj iščete reči zunaj standardnega modela?

Standardni model je popoln, ker je vse odkrito. Toda po drugi strani standardni model ne opisuje natančno nevtrinskega sektorja. Tam meritev ni mogoče opraviti s hadronskim trkalnikom, ampak z drugimi zapletenimi in dragimi detektorji. Veliko skupin to zelo intenzivno raziskuje.

Seveda lahko rečemo, da gre za fiziko zunaj standardnega modela. Po drugi strani pa pravzaprav ne gre. Nevtrini so med nami že dolgo in to, da imajo maso, je res zunaj standardnega modela. A supersimetrije tam ne bodo našli, prav tako ne temne snovi, razen če odkrijejo ultratežke nevtrine in bi ti lahko ponudili razlago.

Vprašanje je, kje bo ta preboj. V preteklosti so delali številne majhne eksperimente, da bi zaznali delce temne snovi, zdaj izvajajo podobne na večji skali – če je tarčni material večji, je večja verjetnost, da se bo kakšen supersimetričen ali kakršenkoli že delec temne snovi zaletel v detektor. Večanje eksperimentov ni specifično samo za trkalnike, ampak tudi za druge detektorje. Težko je napovedati, kdo bo kaj našel, toda kot pravijo, pogledati je treba pod vsak kamen.

Nekaj podobnega je bilo pri Higgsovem bozonu. Za nekatere teoretike bi bilo verjetno precej bolj zanimivo, če ga ne bi odkrili, kot pa to, da smo ga našli prav tam, kjer mora biti. Higgsov bozon je bil osnovni argument za postavitev LHC, dodatni argumenti pa so bili, da bomo našli delce nove fizike. Prepričani smo bili, da bomo v energijah do enega teraelektronvolta našli nekaj. Vprašanje je, zakaj nismo.

Je težava v prešibki tehnologiji?

Tehnologija je v redu. Morda je narava pač nekoliko »žleht«. Narava je seveda lahko, kakršnakoli želi biti, in morda nas enostavno ne pusti zraven. Mi lahko izboljšamo tehnologijo ali pa pogledamo še kam drugam. Zelo težko je imeti monopol nad naravo oziroma mislim, da je to nemogoče, čeprav nekateri menijo, da ga lahko imajo.

Sama trkalniška fizika ne more dati odgovorov na vsa vprašanja. Potrebujete še komplementarne eksperimente in vsi širimo znanje o tem, kako narava v resnici deluje.

Kako iščete delec temne snovi, če je sploh delec?

Temna snov slabo interagira z običajno snovjo. V tem je podobna nevtrinu. V detektorju bi lahko ugotovili, da manjka zelo veliko gibalne količine in energije, ki bi se morali ohranjati. Če nekaj manjka, je to eden od naših slov. Če vidimo, da večina delcev frči na eno stran, na drugi pa je luknja, je to lahko pokazatelj.

A pri tem je treba biti previden. Ugotoviti je treba, ali je signatura dovolj signifikantna. Večkrat se zgodi, da je na začetku videti obetavno, potem pa razvodeni. Pri nas imamo zelo visoko letvico, kdaj objavimo novico o odkritju. Zelo nerodno je, če se moraš potegniti nazaj, kot je bilo, denimo, ob trditvi, da imajo nekateri nevtrini hitrost višjo od svetlobne. Take reči mečejo izjemno slabo luč na eksperiment in posredno na celotno področje.

Pogosto slišimo, da v Cernu poustvarjate začetek vesolja. Kako?

Z optično astronomijo ne morete dlje od trenutka, ko je vesolje postalo prozorno. To je približno 300.000 let po velikem poku. Kaj se je dogajalo pred tem? Cela plejada procesov, ki v končni fazi vodijo do ogromne gostote energije, ko so bili delci, ki jih zdaj s težavo tvorimo, v toplotnem ravnovesju. Če, denimo, segrevate vodikov plin, dobite plazmo, v kateri bodo elektroni in protoni švigali kot osnovni delci. Vesolje je bilo tako majhno, gostota energije in temperatura pa tako visoki, da so pari delcev nastajali, se združevali, razpadali ... Zato tudi postane vesolje neprebojno za optično svetlobo. Skozi plazmo ne vidimo, so pa v njej pogoji, da nastajajo osnovni delci. Skratka, vesolje ima do neke meje znane zakonitosti, ki smo jih do zdaj dobro izmerili in jih poznamo.

Bolj ko gremo proti velikemu poku, manjše je vesolje, gostota in temperatura pa sta višji. Kaj se je dogajalo na samem začetku, lahko le špekuliramo. Imamo seveda neke fragmente, lahko na primer opazujejo črne luknje, ampak to so miniaturne tvorbe v primerjavi z začetno singularnostjo. Veliko lahko pove tudi kartiranje prasevanja, vendar tehnologija seže do 300.000 let po poku. Mi pa delamo stvari z druge strani. Poustvarjamo razmere takoj po velikem poku.

»Če se bomo potrudili in če ne bomo naredili kakšne res hude neumnosti na Zemlji, imamo možnost, da odkrijemo, kaj je narava skrila.« FOTO: Jože Suhadolnik

Čeprav ni tako velike zgodbe kot odkritje Higgsa, se veliko dogaja. Bo ta res velika zgodba prišla, ko bo postavljen 100-kilometrski pospeševalnik?

Najprej bodo nadgradili obstoječi trkalnik, da bomo dosegali večje pogostosti trkov. Seveda obstaja nelagoden občutek, da se ne bo zgodilo nič večjega. Lahko pa bomo imeli srečo. Vsekakor si področje ne more privoščiti prekinitve dela, ker se lahko zgodi 30-letna luknja. Kontinuiteta je zelo pomembna.

Težava je, da ne vemo, kje bi se preboj lahko zgodil, pri katerih energijah bi se začeli pojavljati novi delci. Številni danes priznavajo, da so se ušteli pri napovedih. Mi smo s posodobitvami energijo povečali s sto gigaelektronvoltov na teraelektronvolt. Kar ni mačji kašelj. Obstaja sicer ultra zloben scenarij, da do Planckove skale ni ničesar več od standardnega modela.

Vseeno menim, da če se bomo potrudili in če ne bomo kakšne res hude neumnosti naredili na Zemlji, imamo možnost, da odkrijemo, kaj je narava skrila. Vsaj kar se tiče temne snovi, potem je tu še tistih skoraj 70 odstotkov vesolja, o katerem vemo še manj. Prav zdaj tečejo veliki astronomski projekti in vsekakor smo v istem moštvu, tudi za sredstva.

Zdaj nismo več v obdobju znanosti, ko smo sestavili napravo, priključili in dobili pozitiven rezultat. To so zdaj ogromne naprave, pa tudi ogromne skupine. Pri Atlasu moramo sinhronizirati 3000 svojeglavcev, da verjamejo, da lahko nekaj skupaj naredijo, in to nato tudi naredijo. Pri tem pa potrebujete še veliko več ljudi, partnerje z drugih področij, industrije, da zložijo naprave tako, kot smo si jih zamislili.

Trenutno smo v Cernu v fazi nadgradnje in imamo težave, ker industrija, predvsem visokotehnološka, ne mara, ko se vsakih 20 let pojavimo z enim projektom. Zdelo se nam je, da bo projekt enostaven, ker gre za podobno tehnologijo, vendar je tehnologija napredovala in je danes drugačna, določena znanja pa so se od zadnjih naših inženirskih projektov tudi že povsem izgubila.

Cern je veliko več kot samo znanost.

Pri Atlasu dela na stotine študentov, ki niso le fiziki, ampak še strojniki, elektroinženirji, računalnikarji ... Večina jih ne ostane v akademskem svetu. V industriji jih zelo cenijo in tam lahko hitro najdejo zaposlitev.

Morda se zdi, da je v akademskem svetu bolj varno, a ni nujno. Lahko se zgodi Trump, pa vsi odletimo. Za eksperimenta Atlas in CMS je ameriška nacionalna znanstvena fundacija (NSF) dobila 40 odstotkov manj sredstev. Kako bodo Američani to preživeli, ne vem.

Menite, da se jim bo zgodil beg možganov v Evropo?

No, vseeno mislim, da je Evropa morda malo preoptimistična. Mislim, da so v ZDA kar precej navajeni fluktuacij. Pa tudi nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Nekako se potem že najdejo sredstva, zato menim, da množičnega eksodusa iz Amerike v druge dele sveta ne bo. So pa stvari trenutno izjemno noro zastavljene.

Vendar je dejstvo, da brez ZDA ne moremo. Evropa ni tako močna, da bi lahko to znanost sama gnala naprej. Ruse smo izgubili, pri čemer jih v Cernu niti ni bilo več veliko, če bi izgubili Američane, je vprašanje, kako bi si opomogli. Denar bi morda že nekako našli, kaj pa ljudje in vsa tehnologija?

»Osebnega stika se ne da nadomestiti. Včasih se med pitjem kave dogovorimo več kot prej na sto spletnih sestankih.« FOTO: Jože Suhadolnik

Vi v Cernu delujete več kot 40 let. Bili ste peti, ki ste tam spisali doktorat. Kako se je začela vaša pot v to organizacijo?

Na takratnem odseku za fiziko jedra sem se ukvarjal s programi nevtronskega sipanja, nato pa mi je profesor Gabrijel Kernel ponudil, da odidem v Cern, čeprav sem nameraval v Uppsalo. Cern je bil nekoliko bliže, pa še fizika je bila bolj zanimiva, in sem šel na vlak za Ženevo. Sprva so mi naložili upravljanje posebnega računalnika. To je bil za današnje razmere namizni eksperiment, čeprav je bila aparatura velika. Takrat smo tudi kot doktorski študenti poznali vsak del eksperimenta, upali smo si tudi premakniti ali zamenjati kakšen kabel. No, tudi danes si še vedno upamo, le da nekoliko drugače. Ko sem vodja izmene pri eksperimentu, počnem ravno to – spremljam, ali vse teče, kot mora, če gre kaj narobe, pokličem strokovnjaka, ki zna stvari popraviti. So pa seveda dimenzije eksperimentov povsem drugačne in jih je treba zelo dobro poznati, da se lahko ustrezno odzoveš.

Za naše naprave ne skrbijo zunanji podizvajalci. Mi ne kupujemo naprav, ampak jih sami oblikujemo in sestavimo. Zato moramo imeti tudi skupino strokovnjakov, ki vedo, kako so stvari narejene, in znajo vsak del posebej vzdrževati.

No, da se vrnem k doktoratu. Res sem bil peti. Skupina je takrat morala zagnati določen eksperiment in imeli smo vodilno vlogo. Slovencev je bilo takrat tam kar precej.

Kakšen je bil eksperiment?

Šlo je za sipanje pionov. Pioni niso osnovni delci, so efektivni posredniki sile med nukleoni, se pravi med protoni in nevtroni. Od več tisoč sledi, ki jih v detektorju v trkalniku pustijo delci, jih okoli 90 odstotkov pustijo pioni. Čeprav živijo samo okoli 26 nanosekund, če so v mirovanju. Če potujejo s svetlobno hitrostjo, naredijo 25 metrov, preden razpadejo. Detektorja sicer ne zapustijo, ker jih ustavi železo. To so za nas stabilni delci.

Eksperiment je potekal, ko so bila še odprta vprašanja glede simetrije med kvarki. Takrat so bile zakonitosti pri visokih energijah v standardnem modelu teoretično dokaj jasne, ni pa bilo jasno, kaj in kako, ko energije ni tako veliko. Mi smo razčistili nekaj vprašanj. Luštno je bilo izvajati tiste eksperimente, tudi družba je bila dobra: Danilo Zavrtanik, Peter Križan, Aleš Stanovnik ... Odlično smo se imeli.

Ali še pogosto hodite v Švico?

Približno enkrat na mesec. Zdaj precej manj, saj smo se v pandemiji navadili na sestanke na daljavo. Zdaj grem, ko je treba kaj fizično postoriti, vsaj dvakrat na leto pa so večji sestanki znotraj skupine, ko se pogovarjamo, razčiščujemo in dogovarjamo. Osebnega stika se ne da nadomestiti. Včasih se med pitjem kave dogovorimo več kot prej na sto spletnih sestankih.

Če izvzamemo fiziko, znanost, kako vas je sodelovanje v Cernu bogatilo?

Treba se je obnašati multikulturno. Ne smeš se povzdigovati niti se podcenjevati. Treba je biti odločen, a v takšno organizacijo ne moreš priti z miselnostjo, da si nezmotljiv, prav tako pa ne smeš biti pretirano ponižen. Češ, oni so s Stanforda, mi pa iz Ljubljane. Ljubljanska šola fizike je dobra, nikoli nisem imel občutka, da ni. Med doktoratom sem delal tudi v Oxfordu, kjer sem spoznal, da so tudi nobelovci povsem normalni ljudje. Torej, samozavesti moraš imeti ravno prav, prav tako moraš biti odprt za drugačnost.

Skupaj znamo več kot vsak posebej, in to je smisel našega druženja. To je v Cern vtkano že od njegovega začetka.

V vseh teh letih se je nabralo nešteto bolj ali manj smešnih dogodivščin, v spominu pa nimam nobene prav slabe izkušnje. Morda pomaga, da po naravi nisem pretirano zamerljiv. Seveda med idejami nastajajo tudi znanstveni konflikti. Zanimivo pa je, da se potem, ko pade skupinska odločitev, tudi tisti nasprotniki znajo integrirati in pomagajo, da dosežemo uspeh. To je sicer nujno potrebno, ker nobena posamezna skupina ne more pripeljati svoje ideje do konca.

V Cern hodijo raziskovalci tudi iz drugih ved, da ugotavljajo, kako organizacija deluje. Ta je zanimiva tudi z ekonomskega vidika, uspešno dela in daje rezultate. O novem predoru se bo treba čim prej dogovoriti. Končni cilj je napolniti predor z dvakrat močnejšimi magneti, kot so zdaj v LHC. Ocene kažejo, da bo za razvoj ustreznih magnetov potrebnih vsaj 20 let, da torej laboratorijske raziskave magnetov prenesejo v industrijo, ki bo sposobna izdelati 100 kilometrov dolgo cev iz teh magnetov. Enako je s superprevodniki, ki delujejo pri višjih temperaturah. So pa te tehnologije uporabne tudi za druga področja, zlitino niobij-titan na primer, ki je superprevodnik, danes uporabljajo v vseh bolnišnicah, saj so na njej zasnovane naprave za magnetno resonanco.

Veliki hadronski trkalnik FOTO: Valentin Flauraud/AFP

Tudi za vas je bila potrditev obstoja Higgsovega bozona največji dogodek, ki se je zgodil v Cernu. Se spomnite, kje ste bili, ko so objavili novico?

V Melbournu. Takšno odkritje se lahko znanstveniku zgodi enkrat v življenju ali pa še to ne. Takrat smo pri Atlasu delovali že 16 let.

Veliko smo investirali. Izkazalo pa se je tudi, da včasih sami sebe podcenjujemo.

Spomnim se, ko je Fabiola [Gianotti, zdaj generalna direktorica Cerna, leta 2012, ko so odkrili Higgsov bozon, je bila vodja eksperimenta Atlas, op. a.] imela govor pred zagonom naprav, kako dolgo bo trajalo, da bomo zaznali delec. Kazalo je, da bomo potrebovali od 50 do 100 inverznih femtobarnov, imeli pa smo jih dvanajst. (En inverzni femtobarn ustreza približno 100 bilijonom trkov proton-proton.) Teoretične študije in modeli imajo svoje pomanjkljivosti in rezultati lahko pridejo šele s pravimi podatki in pravo tehnologijo. V Cernu smo že pred leti začeli delati z nevronskimi mrežami pa s strojnim učenjem, 30 let kasneje so zmogljivosti mrež nepredstavljivo večje. Danes z računalnikom rešujemo stvari, ki si jih včasih nismo mogli niti zamisliti.

S pravimi idejami in ustrezno tehnologijo lahko naredimo tudi stvari, o katerih nam glava zdaj skorajda prepoveduje razmišljati. Morda se motim, da v nadgrajenem LHC prav zares ne bomo premaknili meje, morda pa enostavno še nismo obrnili pravega kamna. Mogoče ga bomo in bo izskočil bavbav.

Kako gledate na to, da je Slovenija postala polnopravna članica Cerna?

Še v prejšnji državi smo bili pravzaprav edina organizirana skupina, ki je delovala v Cernu. Nismo bili prav zadovoljni z načinom, kako se je k temu pristopalo. Takoj po osamosvojitvi je minister Peter Tancig poslal pismo o nameri o članstvu, tako da ima zgodba pravzaprav dolgo brado. A od takrat je bilo treba premagati še nekaj ovir. Danes smo kot družba bistveno na boljšem, hudo je, da nekateri tega ne vidijo. Ne maram, da nekateri vseskozi ponavljajo, kako je bilo nekoč vse krasno in lepo.

Kot družba imamo veliko več virov, kot smo jih imeli pred več kot 35 leti. Vsi verjetno res niso in nikoli ne bodo optimalno porabljeni, toda imamo jih dovolj, da smo lahko polnopravni člani. Poleg tega je država politično zrela, da soglasno sprejemamo take odločitve, kajti najhuje je, da v nekaj vstopiš, potem pa ugotoviš, da tja ne spadaš. Obstaja družbeni konsenz, da se Sloveniji spodobi, da smo člani takih organizacij. To je dobro za državo, gospodarstvo.

Mislim, da še nobeni državi ni bilo žal. Zanimiv je primer Estonije, kjer so zelo pohiteli in lani postali polnopravni člani, pa čeprav nimajo neke močne skupine. Kot družba so se odločili, da si tega želijo, ker je to dobro za državo, podobna so razmišljanja v Latviji, Litvi, na Irskem.

Lepo je videti, da Evropa enotno stoji za tem prestižnim projektom, ki pa je tudi družbeno večplastno izjemno koristen, tudi na način, kot se še ne zavedamo. Iz Cerna izhajajo nove tehnologije, novi kadri, nova mišljenja pa seveda tudi kakšen zanimiv znanstveni rezultat.