Sinergija znanja vodi v konkretne rešitve

Akademik prof. dr. Željko Knez s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru sodi med dva odstotka najboljših znanstvenikov na svetu po Stanfordovi lestvici. Je eden vodilnih strokovnjakov za separacijske procese in produktno tehniko s pod- in nadkritičnimi tekočinami pri visokih tlakih. Ti procesi so zelo uporabni v industriji, na primer za ekstrakcijo sestavin iz rastlin. Za delo v kemijskem inženirstvu je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo.