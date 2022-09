Mož, ki je iskal zunajzemeljske civilizacije

V nadaljevanju preberite:

Večina znanstvenikov predvideva, da pojav življenja v vesolju ni omejen na Zemljo. Do takšnega mnenja niso prišli kar tako – pred nekaj več kot petdesetimi leti bi si le redki upali zastaviti svojo integriteto in o tematiki izustiti kaj več kot »ne vem«. A ko je leta 1961 mladi astrofizik Frank Drake na tablo nakracal enačbo, s katero je želel spodbuditi kolege k razmisleku o pogostosti pojava inteligentnega življenja v vesolju, je odprl vrata novemu področju raziskav, ki današnjim znanstvenikom vlivajo nekaj več samozavesti. Drakova enačba, kot jo poznamo zdaj, je postala ena najprepoznavnejših enačb v znanosti. In to kljub temu, da verjetno nikoli ne bo podala enoznačnega, še manj dokončnega rezultata.